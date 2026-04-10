Де зараз Владислав Курасов – фіналіст 2 сезону "X-Фактора"

Владислав Курасов – український співак, родом із Білорусі. Він народився 13 березня 1995 року у місті Берестя.

Наразі про зірку талант-шоу "X-Фактор" нічого не чути, він зник з інформаційного простору.

Що відомо про життя Владислава Курасова?

У 2006 році сім'я Владислава Курасова переїхала до російського міста Краснодар. Він навчався у Краснодарському Міжшкільному естетичному центрі (естрадний вокал і фортепіано), а також вступив до Творчого об'єднання "Прем'єра". Хлопець завершив навчання в обох закладах із червоним дипломом.

У дитинстві Владислав брав участь у багатьох конкурсах. У 2007 році він створив гурт на базі студії звукозапису "МУЗ", який згодом припинив існування. В 11 років спробував свої сили у російському талант-шоу "Минута Славы", що виходило на Першому каналі. Хлопець виступав з піснею Blue suede shoes Елвіса Преслі.

Участь в "X-Факторі" та співоча кар'єра

У 2011 році Курасов став учасником українського талант-шоу "X-Фактор". На кастингу він виконав пісню My Heart Will Go On Селін Діон. Наставником співака став Ігор Кондратюк. Зрештою, Владислав посів 3 місце у фіналі.

Після "X-Фактора" Курасов став переможцем шоу "Зірковий ринг". Він отримав півмільйона гривень на запис пісні та зйомку кліпу. Згодом співак прийшов на проєкт "Голос Казахстану". На етапі "Сліпі прослуховування" він заспівав трек Paparazzi Леді Гаги.

Владиславу вдалося розвернути крісла трьох тренерів. Він потрапив до команди Єви Бехер і дійшов до прямих ефірів. Співак покинув проєкт на четвертому тижні.

Курасов боровся за право представляти Україну на Євробаченні-2016 з піснею I'm Insane. Владислав став півфіналістом. На пісенний конкурс у Стокгольм поїхала Джамала, яка зрештою здобула перемогу.

Дебютний альбом Владислава має назву "Отражение", він вийшов у 2016 році та складається з 13 пісень. У 2017 році співак вирішив знову спробувати свої сили у Національному відборі на Євробачення, проте цього разу від Білорусі. Курасов виступав з композицією Follow the Play і став фіналістом.

Де зараз і чим займається Курасов?

Після початку російського повномасштабного вторгнення Владислав Курасов підтримав Україну та засудив режим Володимира Путіна. Він висвітлював війну у своєму інстаграмі.

У свій 30-й день народження, 13 березня 2025 року, Курасов побажав, аби війна в Україні закінчилась. "Я бажаю, щоб до того часу, як мені виповниться 31, Україна була вільною", – писав співак.

Зараз Владислав проживає за кордоном. Останні дописи хлопця в інстаграмі – англійською та українською мовами. Ймовірно, він працює в агентстві талантів G.L. Berg Entertainment Agency.