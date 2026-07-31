Чутки про новий роман Дантеса набирають обертів: у мережі знайшли несподівані "докази"

Після чуток про розрив Володимира Дантеса та Даші Кацуріної в мережі заговорили про можливий новий роман співака. Користувачі припускають, що його обраницею може бути Анастасія Неправда.

Поки що ні Дантес, ні Неправда ці припущення не коментували. Однак шанувальники вже знайшли кілька "доказів", які, на їхню думку, вказують на їхні стосунки. Найбільше обговорень викликали їхні взаємні реакції в інстаграмі та відео, яке побачили в дописі Неправди, передає 24 Канал.

Користувачі звернули увагу, що Володимир Дантес активно стежить за сторінкою Анастасії Неправди в інстаграмі. Він не лише ставить вподобайки під її публікаціями, а й залишає короткі інтригуючі коментарі.

Зокрема, під одним із нещодавніх дописів артист написав "Горимо", а під іншим залишив лаконічне "Ауч".

Дантес коментує дописи Анастасії Неправди / Скриншот з інстаграму

Володимир Дантес прокоментував допис Анастасії Неправди / Скриншот з інстаграму

Саме ця активність і підсилила розмови про те, що між ними може бути не просто дружнє спілкування.

Найбільше обговорень викликав допис самої Анастасії, який вона супроводила підписом про те, що цей контент містить любов. У каруселі фото та відео користувачі помітили ролик із палким поцілунком з Дантесом.

Палкий поцілунок Володимира Дантеса з коханою: дивіться відео онлайн

Цікаво, що саме це відео співак раніше публікував у своїх сторіс з нагоди власного дня народження. Крім того, на одному зі знімків у профілі маркетологині видно собаку, яка за породою та забарвленням дуже схожа на домашнього улюбленця Дантеса Василя, якого він завів ще під час попередніх стосунків.

Фото Анастасії Неправди / Світлина з її інстаграму

Нагадаємо, раніше ми писали детальний матеріал про нову обраницю Володимира Дантеса та її професійну діяльність.