Володимир – у темній, Олена – у світлій: Зеленські показалися у стильних вишиванках на Великдень
Цьогоріч Володимир та Олена Зеленські разом привітали українців з Великоднем. Вони записали відеозвернення у Софіївському соборі.
Привітання з Великоднем Зеленські в інстаграмі. З нагоди свята президент і перша леді України одягли красиві вишиванки.
Не пропустіть "Христос воскрес": зірки показали, як освячували паски, і привітали українців з Великоднем
Володимир Зеленський одягнув темну вишиванку з геометричним орнаментом від DAMIRLI, про це бренд повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, та чорні штани.
Олена Зеленська обрала світлу вишиванку з червоним орнаментом і також чорні штани. Свій образ перша леді України доповнила прикрасами й елегантно вклала волосся, злегка його підкрутивши.
Зазначимо, що у Софії Київській Зеленські зустрілися з дітьми-сиротами з Києва та області, чиї батьки загинули на війні, і передали їм подарунки, про це йдеться на сайті Офісу президента.
Хочемо вас привітати з усіма святами. Безумовно, бажаємо тепла, добра і світла. У вас такі усмішки прекрасні, не втрачайте їх. І перемоги вам усім бажаємо,
– зазначив президент України.
Для дітей організували екскурсію та провели квест – вони шукали писанки на території національного заповідника. Крім того, хлопці й дівчата співали веснянки та гаївки, а також вчилися виготовляти вітражі.
Чому українці святкують Великдень 12 квітня?
Більшість країн Європи відсвяткували Великдень 5 квітня.
У вересні 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тож тепер українці святкують нерухомі свята разом із західним світом, зокрема Різдво та Водохреще, а от Великдень – це рухоме свято, тобто його дата щороку змінюється.
Римо-католики й протестанти вираховують дату свята за григоріанським календарем, а православні використовують пасхалію, де орієнтиром є День весняного рівнодення за юліанським стилем.