Володимир – у темній, Олена – у світлій: Зеленські показалися у стильних вишиванках на Великдень

Цьогоріч Володимир та Олена Зеленські разом привітали українців з Великоднем. Вони записали відеозвернення у Софіївському соборі.

Привітання з Великоднем Зеленські в інстаграмі. З нагоди свята президент і перша леді України одягли красиві вишиванки.

Не пропустіть "Христос воскрес": зірки показали, як освячували паски, і привітали українців з Великоднем

Володимир Зеленський одягнув темну вишиванку з геометричним орнаментом від DAMIRLI, про це бренд повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, та чорні штани.

Олена Зеленська обрала світлу вишиванку з червоним орнаментом і також чорні штани. Свій образ перша леді України доповнила прикрасами й елегантно вклала волосся, злегка його підкрутивши.

Олена та Володимир Зеленські / Фото з сайту офісу президента

Зазначимо, що у Софії Київській Зеленські зустрілися з дітьми-сиротами з Києва та області, чиї батьки загинули на війні, і передали їм подарунки, про це йдеться на сайті Офісу президента.

Хочемо вас привітати з усіма святами. Безумовно, бажаємо тепла, добра і світла. У вас такі усмішки прекрасні, не втрачайте їх. І перемоги вам усім бажаємо,

– зазначив президент України.

Для дітей організували екскурсію та провели квест – вони шукали писанки на території національного заповідника. Крім того, хлопці й дівчата співали веснянки та гаївки, а також вчилися виготовляти вітражі.

Володимир та Олена Зеленські зустрілися з дітьми сиротами / Фото з сайту Офісу Президента

Чому українці святкують Великдень 12 квітня?