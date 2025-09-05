Колишня дружина Остапчука розкрила, як їм вдалося поділити будинок після майже 3 років суперечок
- Володимир Остапчук та Христина Горняк домовилися продати спільний будинок і поділити кошти після майже трьох років суперечок.
- Будинок буде продано згідно з договором про поділ спільного майна подружжя, де кожен отримає половину від продажу.
Після майже трьох років суперечок Володимир Остапчук та Христина Горняк нарешті поставили крапку у справі розподілу спільного майна після розлучення.
Колишнє подружжя змогло дійти згоди без судових процесів, як розповіла Христина. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у Великому місті".
Так, у березні 2025 року Володимир Остапчук та його колишня дружина Христина Горняк нарешті розв'язали питання спільного будинку. За домовленістю, будинок буде продано, а кошти поділять навпіл – кожному дістанеться половина.
Будинок розділено згідно з договором про поділ спільного майна подружжя. Коли ми продамо будинок, згідно з цим договором, у кожного своя частина. У кожного по одній другій. Ми його цілим продаємо, а кошти ділимо навпіл,
– пояснила колишня дружина телеведучого.
"Ранок у Великому місті": дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Христини Горняк та Володимира Остапчука?
- Пара познайомилася влітку 2019 року в Італії, де вони познайомилися.
- Уже восени 2020-го закохані одружилися, а через рік придбали просторий двоповерховий будинок у передмісті Києва. Та їхній шлюб проіснував недовго – у 2022 році подружжя офіційно розлучилося.
- Відтоді найбільшою суперечкою залишався саме поділ нерухомості. Христина не раз розповідала, що Остапчук змінював своє рішення щодо майна: то пропонував залишити будинок їй, то відмовлявся від будь-яких домовленостей. Вона намагалася домовитися без суду, бо судовий процес означав би арешт і "замороження" будинку.
- Тепер колишнє подружжя змогло знайти компроміс.