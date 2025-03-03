Що відомо про переможця шоу "Танцюють всі" Володимира Ракова, який загинув на війні
- Володимир Раков, відомий танцівник і хореограф, переможець шоу "Танцюють всі!", загинув на війні, захищаючи Україну у складі 24-ої окремої механізованої бригади.
- Йому було 30 років. 2 березня Володимира поховали на Південному кладовищі в Києві.
- Він мав успішну кар'єру, виступаючи на світових сценах і знімаючись у рекламі відомих брендів, але після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся на Батьківщину для її захисту.
Танцівник, хореограф і захисник України – усе це про Володимира Ракова, чий талант підкорював глядачів в усьому світі. Lexus, Apple, Nike – бренди, для яких він знімався. Broadway Dance Centre, Millennium Los Angeles – студії, де відточував свою майстерність. Берлін, Нью-Йорк, Сан-Дієго – міста, які аплодували його таланту стоячи.
Володимир пройшов шлях, про який мріють тисячі танцівників: від перемоги в популярному телешоу до виступів на найпрестижніших сценах світу, проте доля готувала для нього трагічний фінал, пише Show 24.
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Дитинство та юність
Володимир народився 24 листопада 1995 року в Євпаторії. Він син кухарки та будівельника. Зростав разом зі старшим братом.
Танцювальна кар'єра хлопця розпочалася з акробатичного рок-н-ролу в підлітковому віці. Прагнучи досягти високого рівня майстерності, він наполегливо працював над фізичною підготовкою. Згодом приєднався до шоубалету, багато часу присвячуючи тренуванням для вдосконалення техніки.
"Танцюють всі 6": дивіться відео онлайн
Тріумф на "Танцюють всі"
У 2013 році Володимир успішно пройшов кастинг і став переможцем шостого сезону популярного українського шоу "Танцюють всі!".
Володимир Раков і Яна Заєць на "Танцюють всі": дивіться відео онлайн
Професійний розвиток Володимира Ракова
Після перемоги в проєкті він не зупинився на досягнутому, а продовжив активно розвиватися в танцювальній сфері. Протягом наступних двох сезонів Володимир працював хореографом на "Танцюють всі!", передаючи свій досвід новим учасникам та створюючи яскраві постановки. Також він долучився до команди "Танців з зірками" як асистент хореографа.
Володимир Раков / Фото з фейсбуку
Зауважимо, що Володимир з 2013 до 2016 року працював актором у театральному колективі Kozar Dance Theatre.
Для довідки! Василь Козар, засновник Kozar Dance Theatre, переїхав до Москви, де зараз займається постановкою танцювальних вистав. Серед його останніх проєктів – льодове шоу "Вечори на хуторі", створене у співпраці з відомою фігуристкою Тетяною Навкою, яка одружена з Дмитром Пєсковим, прес-секретарем Володимира Путіна.
У 2015 році танцівник разом зі своєю командою Apache Crew взяв участь у престижному міжнародному чемпіонаті Hip Hop International у Сан-Дієго.
З 2017 до 2019 року Раков був артистом Traum Theatre Salome Germany.
Володимир Раков / Фото з фейсбука
Прагнучи постійного професійного зростання, Володимир навчався в найпрестижніших танцювальних школах США. Він удосконалював свою майстерність у Broadway Dance Centre в Нью-Йорку. Також хлопець проходив навчання у всесвітньо відомих студіях Лос-Анджелеса – Millennium та Movement LifeStyle.
Так, у 2018 році Раков з командою Wonder Crew здобув перемогу на World of Dance у Берліні.
Володимир знімався в рекламних роликах відомих брендів Lexus, Apple та Nike. До того ж його можна побачити в музичних кліпах українських виконавців: MONATIK, NK, Злати Огнєвіч, Макса Барських, "Время и Стекло", ONUKA, Мішель Андраде та інших.
Володимир Раков знявся в кліпі "Время и Стекло" на пісню "Тролль": дивіться відео онлайн
У 2019 році Раков знявся в першому українському повнометражному танцювальному екшні "Давай танцюй".
Фільм "Давай танцюй": дивіться трейлер онлайн
Участь у російському шоу "Танці на ТНТ"
Також у 2019 році Володимир взяв участь у російському танцювальному шоу "Танці на ТНТ", де дійшов до суперфіналу.
Я не кримський татарин, а українець. Представляю сьогодні місто Київ,
– сказав в ефірі Раков.
Зауважимо, що серед суддів проєкту була Тетяна Денисова – колишня наставниця українського шоу "Танцюють всі", яка зробила свій вибір на користь роботи в Росії. Після отримання російського громадянства вона відкрито підтримала агресію проти України, відмовившись засуджувати дії РФ на початку повномасштабного вторгнення.
Захист України та загибель
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Володимир став на захист Батьківщини у складі 2-го стрілецького батальйону 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.
У нього була хороша робота за кордоном. Коли я запитав: "Чому ти повернувся?", він відповів: "Я прийшов захищати українців та Україну". Відтоді Володимир служив… А його рідні залишаються в Криму,
– розповів його друг.
Побратим Ракова поділився, що вони разом воювали в районах Херсона, Бахмута і Торецька.
Але, на жаль, не змогли пройти разом Часів Яр. Ти був людиною, яка цінувала й любила це життя. У тебе було стільки планів та ідей… Але доля несправедлива, і ти пішов так рано,
– сказав він.
6 січня 2025 року Володимир Раков загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 30 років.
Володимир Раков / Фото з інстаграму
2 березня у столиці Володимира провели в останню путь. Сотні людей зібралися, щоб віддати шану воїну. Спершу церемонія прощання відбулася в Михайлівському соборі, після чого процесія вирушила від собору до Майдану Незалежності.
У Києві попрощалися з Володимиром Раковим / Фото Олексія Самсонова
Володимира Ракова поховали на Південному кладовищі в Києві.