У Києві попрощалися з Володимиром Раковим – воїном та переможцем "Танцюють всі"

У Києві попрощалися з захисником та танцівником Володимиром Раковим. 30-річний воїн загинув 6 січня під час виконання бойового завдання.

Володимир Раков був бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. З ним попрощалися 2 березня в Києві, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Церемонія прощання розпочалась у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Згодом сотні людей зібралися на Майдані, щоб віддати шану загиблому воїну. Всі, хто знали Володимира, відгукуються про нього як про талановитого викладача та хореографа.

Побратим Володимира, Богдан, розповів, що познайомився з захисником на Херсонському напрямку. Разом вони воювали близько року – Володимир керував FPV-дронами, а Богдан був водієм та займався технікою.

Прекрасна була людина, друг, товариш, побратим, завжди підтримає. Не дуже він був говіркий, але якщо вже говорив, то по факту, чітко і ясно,

– розказав Богдан.

Володимира Ракова поховали на Південному кладовищі.



Прощання з Володимиром Раковим / Фото Суспільне Київ

Прощання з Володимиром Раковим / Фото Суспільне Київ

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