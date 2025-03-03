Владимир Раков был бойцом 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. С ним попрощались 2 марта в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Церемония прощания началась в Михайловском Златоверхом монастыре. Впоследствии сотни людей собрались на Майдане, чтобы отдать дань погибшему воину. Все, кто знал Владимира, отзываются о нем как о талантливом преподавателе и хореографе.

Побратим Владимира, Богдан, рассказал, что познакомился с защитником на Херсонском направлении. Вместе они воевали около года – Владимир руководил FPV-дронами, а Богдан был водителем и занимался техникой.

Прекрасный был человек, друг, товарищ, побратим, всегда поддержит. Не очень он был разговорчивый, но если уж говорил, то по факту, четко и ясно,

– рассказал Богдан.

Владимира Ракова похоронили на Южном кладбище.



Прощание с Владимиром Раковым / Фото Суспильне Киев

Прощание с Владимиром Раковым / Фото Суспильне Киев

Что известно о Владимире Ракове