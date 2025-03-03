Владимир Раков был бойцом 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. С ним попрощались 2 марта в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Важно Что известно о победителе шоу "Танцуют все" Владимире Ракове, который погиб на войне
Церемония прощания началась в Михайловском Златоверхом монастыре. Впоследствии сотни людей собрались на Майдане, чтобы отдать дань погибшему воину. Все, кто знал Владимира, отзываются о нем как о талантливом преподавателе и хореографе.
Побратим Владимира, Богдан, рассказал, что познакомился с защитником на Херсонском направлении. Вместе они воевали около года – Владимир руководил FPV-дронами, а Богдан был водителем и занимался техникой.
Прекрасный был человек, друг, товарищ, побратим, всегда поддержит. Не очень он был разговорчивый, но если уж говорил, то по факту, четко и ясно,
– рассказал Богдан.
Владимира Ракова похоронили на Южном кладбище.
Прощание с Владимиром Раковым / Фото Суспильне Киев
Прощание с Владимиром Раковым / Фото Суспильне Киев
Что известно о Владимире Ракове
- Владимир родился в Крыму. В детстве заинтересовался акробатическим рок-н-роллом.
- В 2013 году Раков принял участие в украинском шоу "Танцуют все-6" – и стал его победителем.
- В дальнейшем танцовщик продолжал развиваться в любимой сфере – работал хореографом на шоу "Танцуют все", "Танцы со звездами", был актером в театральном коллективе Kozar Dance Theatre. Снимался в клипах украинских артистов.
- С начала полномасштабного вторжения присоединился к войску.