Актор-воїн Володимир Ращук відповів, як його перевели з піхоти у штаб

Актор та військовий Володимир Ращук розповів, як йому вдається поєднувати службу зі зйомками. Також зірка серіалу "Прикордонники" пояснив, як його перевели з піхоти у штаб.

Ращук побував на прем'єрі нового українського фільму "Хрещатик 48/2", де поспілкувався з журналісткою проєкту "Ранок у великому місті".

Володимир Ращук розповів, що знімається в кіно та відвідує прем'єри, коли перебуває в Києві, або коли виконує завдання на ППД (пункт постійної дислокації).

Інколи, коли продакшину дуже треба, пишуть вищому керівництву для того, щоб звільнили, дали таку можливість,

– додав він.

Перші три роки повномасштабного вторгнення актор воював у піхоті, а зараз працює в штабі. Так, за словами Ращука, тепер з'явилося більше часу займатися творчістю.

Заслужив. Я був майже в усіх гарячих точках: Рубіжне, Сіверськодонецьк, Бахмут, Курдюмівка,

– відповів Володимир на питання, як його перевели з піхоти в штаб.

