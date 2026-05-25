Актор-воїн Володимир Ращук відповів, як його перевели з піхоти у штаб
Актор та військовий Володимир Ращук розповів, як йому вдається поєднувати службу зі зйомками. Також зірка серіалу "Прикордонники" пояснив, як його перевели з піхоти у штаб.
Ращук побував на прем'єрі нового українського фільму "Хрещатик 48/2", де поспілкувався з журналісткою проєкту "Ранок у великому місті".
Володимир Ращук розповів, що знімається в кіно та відвідує прем'єри, коли перебуває в Києві, або коли виконує завдання на ППД (пункт постійної дислокації).
Інколи, коли продакшину дуже треба, пишуть вищому керівництву для того, щоб звільнили, дали таку можливість,
– додав він.
Перші три роки повномасштабного вторгнення актор воював у піхоті, а зараз працює в штабі. Так, за словами Ращука, тепер з'явилося більше часу займатися творчістю.
Заслужив. Я був майже в усіх гарячих точках: Рубіжне, Сіверськодонецьк, Бахмут, Курдюмівка,
– відповів Володимир на питання, як його перевели з піхоти в штаб.
Що треба знати про службу Володимира Ращука?
- Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Ращук добровільно поповнив лави ЗСУ, доєднавшись до легіону "Свобода".
- Актор став офіцером секції S3 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу Національної Гвардії України "Рубіж".
- Ращук обороняв Київщину та Донеччину і став командиром батальйону, а згодом отримав звання ветерана війни.