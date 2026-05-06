Зраджував, коли була вагітна: ексдружина Володимир Ращука шокувала розповіддю про їхній шлюб
- Вікторія Білан-Ращук звинуватила Володимира Ращука у зраді під час її вагітності, заявивши, що він вів подвійне життя.
- Вікторія пробачала чоловіку неодноразово, але наразі вони підтримують зв'язок лише заради сина, офіційно не розлучені.
Вікторія Білан-Ращук відверто розповіла про шлюб з зіркою серіалу "Прикордонники" Володимиром Ращуком. За словами акторки, чоловік зраджував її, коли вона була вагітна.
Вікторія дала велике інтерв'ю Аліні Доротюк, де розповіла власну правду про стосунки з Володимиром.
Близько місяця тому Володимир Ращук дав інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі КіноUA, де заявив, що під час повномасштабного вторгнення у нього відбулась переоцінка цінностей. Актор повідомив, що вони з дружиною ухвалили рішення про розлучення, та заявив, що закохався в іншу жінку.
Вікторія Білан звинуватила колишнього чоловіка у брехні. Акторка зізналась, що її зачепило інтерв'ю Володимира, тому вирішила розповісти власну правду.
Проблеми у шлюбі почалися, коли Білан була вагітна. В акторки було кілька спроб ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення). За словами жінки, під час останньою Ращук уже їй зраджував.
На останнє ЕКЗ він зі мною йшов, уже зустрічаючись з цією особою. Це був підлий вчинок,
– шокувала вона зізнанням.
Вікторія дізналась про зраду чоловіка, коли побачила листування з іншою жінкою, але він запевнив, що між ними нічого серйозного немає, зокрема фізичної близькості.
Я її одразу набрала з його телефона. Вона слухавку не взяла. Я її набрала зі свого телефону, кажу: "У нас сім'я, кохання, я вагітна", та почула у відповідь: "Я знаю, що ти вагітна, і що?",
– пригадала акторка.
Білан пробачила чоловіку, але згодом дізналась, що він продовжував її зраджувати. Акторка побачила відверте листування Ращука з іншою жінкою.
З її боку була багато порад, як мені брехати, щоб я не здогадалась, як зробити так, щоб не здогадався її чоловік. Вони 13 років були у цивільному шлюбі,
– додала Вікторія.
Як виявилося, коли Володимир сказав Вікторії, що їде чергувати на ППД (пункт постійної дислокації), то насправді проводив час з коханкою. Так, актор вів подвійне життя.
Вона не посестра, вона не з фронту. Це була дуже планомірна робота над тим, щоб забрати його зі шлюбу. Це було дуже красиво, професійно зроблено. Він був її коханцем 20 років тому, коли вона була перший раз одружена,
– розповіла колишня дружина Ращука.
Друге листування Володимира з коханкою Вікторія зберегла, а пізніше показала йому і сказала збирати речі. Проте актор почав просити вибачення у дружини й говорити, що любить тільки її.
"Навіть якщо будуть потрібні роки, щоб ти мене пробачила, я готовий чекати". Він навіть так сказав,
– пригадала Білан.
Подружжя проговорило три години. Ращук навіть подзвонив до коханки, сказав, що між ними все скінчено та видалив її номер, а Білан зібрала чоловіку речі на фронт.
Попри це, Володимир продовжував підтримувати зв'язок з коханкою. Коли чоловік повернувся з шоу "Зрадники", його речі вже були зібрані. Наразі актори офіційно не розлучені.
Білан зізналась, що неодноразово пробачала Ращука, бо кохала. Зараз вони підтримують зв'язок виключно заради сина.
Що відомо про стосунки Володимира Ращука з Вікторією?
Вікторія Білан розповіла що Володимир зраджував її ще на початку стосунків. Приблизно пів року Ращук добивався жінки й зробив коханій пропозицію, вона його пробачила.
Актори одружилися у 2015 році. У Вікторії є донька Катерина від попередніх стосунків, проте дівчина називає батьком Володимира й навіть взяла його прізвище.
У квітні 2022 року закохані повінчалися, а у жовтні 2025 у них народився син Ярема.