Володимир Зеленський показався у стильній вишиванці: де купити сорочку, як у президента України

15 травня в Україні відзначають День вишиванки. У цей день Володимир Зеленський з'явився в стильній чорній сорочці від українського бренду.

Детальніше про вишиванку президента України та бренд, який її створив – у матеріалі Show 24.

До теми У кожному візерунку – сила роду, – Зеленські у символічних вбраннях привітали з Днем вишиванки

Так, чорна сорочка Володимира Зеленського називається "Сила, що тримає світ". Головна особливість цієї вишиванки – геометричний орнамент з червоних ягід у формі гілки калини, розташований у центральній частині виробу. Калина в українській культурі символізує кров, пролиту за Батьківщину, а також уособлює незламність, національну ідентичність та постійне відродження. Білий контур навколо ягід створює враження захисту та світла, що оберігає коріння нації. Цікаво, що форма орнаменту нагадує бджолині соти – символ громадської єдності, порядку та витривалості. Чорний колір сорочки, за словами дизайнерів, не має нічого спільного з трауром. Навпаки, він символізує гідність у складні часи, зосередженість та тишу перед важливим кроком.

Ця вишиванка – не просто одяг. Це броня з тканини. Вона про того, хто не кричить, але тримає,

– пояснили у бренді.

Що відомо про DAMIRLI

Це український бренд чоловічого одягу, який створює колекції в неаполітанському стилі. Всі вироби компанії шиються за італійськими стандартами з використанням високоякісної бортової тканини.

Бренд також пропонує послуги індивідуального пошиття. Клієнти можуть самостійно вибрати тканину та персоналізувати всі деталі для створення ідеального костюма.

Варто зазначити, що DAMIRLI не вперше одягає президента – на День Незалежності 2023 року Володимир Зеленський також з'явився у вишиванці від цього виробника. Вартість тої президентської сорочки складає 375 євро. За середнім банківським курсом на 15 травня 2025 року, це приблизно 17 тисяч гривень.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про вишиту сорочку Олени Зеленської у День вишиванки. Вона також обрала виріб від українського бренду. Щоправда, це був не DAMIRLI.