Тільки не кажіть Вакарчуку, – Володимир Зеленський відповів, яку музику слухає

Президент України взяв участь у презентації перших результатів державної ініціативи "Тисячовесна", яка має підтримати розвиток української культури та креативних індустрій. Під час розмови з учасниками заходу Володимир Зеленський поділився своїми музичними вподобаннями.

Про це повідомляє "Укрінформ". Зеленський зізнався, яку музику слухає

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Володимир Зеленський вважає, що всі музичні жанри мають крутих представників.

Я ніколи не думав, що Bunny послухаю з таким задоволенням. Чи є можливість сьогодні, щоб в Україні був Aerosmith? Для мене "Океан Ельзи" – це Aerosmith. Я люблю "Океан Ельзи". Тільки не кажіть Вакарчуку (сміється – 24 Канал),

– сказав глава держави.

Він додав, що в Україні багато молодих талановитих музикантів.

Я називаю Вакарчука, тому що ніхто не образиться, що я назвав Вакарчука. Є молоді й талановиті (музиканти – 24 Канал). А, може, талановитіші, ніж Вакарчук. Але точно ніхто так не образиться,

– продовжив Зеленський.

Що таке "Тисячовесна"?

6 червня Володимир Зеленський анонсував повноформатну програму для підтримки сучасної української культури, яка отримала назву "Тисячовесна".

За словами президента України, ініціатива дозволить щороку спрямовувати мільярди гривень на фінансування культурних продуктів та охоплюватиме сім напрямків: кіно, серіали, анімації, музика, перформативне та візуальне мистецтво та створення контенту для соцмереж.

Це перша державна програма для культури такого формату й такого масштабу. Важливо підкреслити: це не разова акція. Я впевнений, ця програма має існувати щороку. Я впевнений, за п'ять – десять років культура має отримати імпульс і створити масив топового українського контенту, проти якого буде безсильна будь-яка ворожа машина пропаганди,

– заявив він.

Відбір заявок для участі в програмі триватиме до 12 червня. З 17 червня до 28 липня експерти оцінять проєкти та оберуть ті, які отримають можливість державного фінансування.