Зеленський відзначив державними нагородами Федишин, Байдака та інших зірок: як вони відреагували
- Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди діячам культури й волонтерам, зокрема Орден "За заслуги" III ступеня Рамілю Насірову та Анастасії Пустовіт.
- Відзнаку Президента України "Золоте серце" отримали Василь Байдак, Сергій Стерненко та Ірина Федишин за їхній внесок у волонтерську діяльність і підтримку українських військових.
Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди діячам культури й волонтерам. Глава держави відзначив учасника гурту "Курган & Agregat" Раміля Насірова, акторку Анастасію Пустовіт, стендап-коміка Василя Байдака, волонтера Сергія Стерненка та співачку Ірину Федишин.
Про це йдеться на сайті Офісу президента. Церемонія нагородження відбулась учора, 4 березня.
Володимир Зеленський нагородив Раміля Насірова та Анастасію Пустовіт Орденом "За заслуги" III ступеня. Учасник гурту "Курган & Agregat" наголосив, що ця відзнака належить і їхнім свідомим слухачам, які підтримують благодійні збори та тури. Також співак подякував військовим за можливість жити та виступати в Україні.
Відзнаку Президента України "Золоте серце" отримали Василь Байдак, Сергій Стерненко та Ірина Федишин. Стендап-комік зазначив, що до цієї нагороди причетна і його аудиторія.
Мені честь отримати відзнаку. Я працював і буду працювати. Президенту сказав, що служу українському народу й українському гумору. Так воно і є. Це символ, відзнака, комплімент, відмітка, подяка. А по факту – це купа збережених життів, нервів, здоров'я,
– написав Байдак в інстаграмі.
До речі, до допису Байдак прикріпив архівне фото з Зеленським і Кошовим, зробленим за часів шоу "Розсміши коміка", в якому він колись брав участь і виграв 20 тисяч гривень.
Сергій Стерненко подякував президенту за високу оцінку волонтерської діяльності.
Для мене це передусім відзнака нашої команди та усієї спільноти – усіх, хто працює, допомагає та донатить, аби наші воїни мали усе необхідне,
– зазначив волонтер.
Дякую Президентові України за цю високу оцінку волонтерської праці. Дякую всій нашій команді, яка щодня працює разом з нами. І найбільша подяка – нашим захисникам. Ми й надалі будемо працювати, співати, допомагати й підтримувати вас заради перемоги України,
– підкреслила Ірина Федишин.
За що відзначили діячів культури та волонтерів?
Від початку повномасштабного вторгнення гурт "Курган & Agregat" допомагає українським захисникам та захисницям, передаючи на фронт необхідне обладнання. Під час європейського туру колектив зібрав понад 14 мільйонів гривень, які передав ГУР. На концерті у київському Палаці спорту артисти зібрали понад 9 мільйонів гривень, які спрямували на підтримку Сил оборони України.
Анастасія Пустовіт два тижні перебувала в окупації у селищі Немішаєве Бучанського району Київської області. 26 лютого 2022 року акторка разом з однодумцями створила волонтерський штаб для допомоги громаді. Відтоді вона активно волонтерить: підтримує армію та переселенців.
Василь Байдак створює креативні збори коштів для військових. Він організовує концерти на тури, весь прибуток з яких спрямовує на військо.
Засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко під час війни зібрав близько 6 мільярдів гривень на ЗСУ. Забезпечив закупівлю та передачу військовим понад 244 тисячі дронів.
Ірина Федишин провела понад 240 благодійних концертів в Україні та за кордоном, гроші з яких направила на гуманітарні потреби та на допомогу армії. Співачка придбала і передала нашим захисникам понад 400 одиниць військової техніки та сотні одиниць критично важливого спорядження.