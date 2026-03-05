Зеленський відзначив державними нагородами Федишин, Байдака та інших зірок: як вони відреагували

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди діячам культури й волонтерам. Глава держави відзначив учасника гурту "Курган & Agregat" Раміля Насірова, акторку Анастасію Пустовіт, стендап-коміка Василя Байдака, волонтера Сергія Стерненка та співачку Ірину Федишин.

Про це йдеться на сайті Офісу президента. Церемонія нагородження відбулась учора, 4 березня.

Володимир Зеленський нагородив Раміля Насірова та Анастасію Пустовіт Орденом "За заслуги" III ступеня. Учасник гурту "Курган & Agregat" наголосив, що ця відзнака належить і їхнім свідомим слухачам, які підтримують благодійні збори та тури. Також співак подякував військовим за можливість жити та виступати в Україні.

Раміл Насіров отримав Орден "За заслуги" III ступеня / Скриншот з інстаграму співака

Анастасія Пустовіт отримала Орден "За заслуги" III ступеня / Фото з сайту Офісу президента

Відзнаку Президента України "Золоте серце" отримали Василь Байдак, Сергій Стерненко та Ірина Федишин. Стендап-комік зазначив, що до цієї нагороди причетна і його аудиторія.

Мені честь отримати відзнаку. Я працював і буду працювати. Президенту сказав, що служу українському народу й українському гумору. Так воно і є. Це символ, відзнака, комплімент, відмітка, подяка. А по факту – це купа збережених життів, нервів, здоров'я,

– написав Байдак в інстаграмі.

До речі, до допису Байдак прикріпив архівне фото з Зеленським і Кошовим, зробленим за часів шоу "Розсміши коміка", в якому він колись брав участь і виграв 20 тисяч гривень.

Сергій Стерненко подякував президенту за високу оцінку волонтерської діяльності.

Для мене це передусім відзнака нашої команди та усієї спільноти – усіх, хто працює, допомагає та донатить, аби наші воїни мали усе необхідне,

– зазначив волонтер.

Дякую Президентові України за цю високу оцінку волонтерської праці. Дякую всій нашій команді, яка щодня працює разом з нами. І найбільша подяка – нашим захисникам. Ми й надалі будемо працювати, співати, допомагати й підтримувати вас заради перемоги України,

– підкреслила Ірина Федишин.

За що відзначили діячів культури та волонтерів?