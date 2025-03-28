Дружина стала однією з найкращих, – Зеленський зізнався, до кого часто звертається за порадами

Президент України Володимир Зеленський днями відвідав Францію. Під час свого візиту до країни він дав інтерв'ю місцевій газеті.

У розмові з журналістами Зеленський зізнався, чи має сумніви, коли приймає важливі рішення. До того ж розсекретив, до кого зазвичай звертається за порадами. Повідомляє Show 24 з посиланням на Le Figaro.

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Зеленський наголосив, що навіть президент може мати сумніви, але дуже важливо керуватися базовими цінностями та законодавчими нормами. "Я завжди запитую себе, що є найкращим для України та її громадян", – зазначив глава держави.

Крім того, за словами президента, цінними порадниками часто стають саме громадяни, чиї рекомендації іноді кращі, ніж рекомендації його радників.

Важливу роль у прийнятті рішень Зеленський відводить і близьким людям. Зокрема, він виділив дружину Олену Зеленську.

Як і в усіх президентів, я, звичайно, маю багато радників. Моя дружина стала однією з найкращих,

– розповів президент України.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський прибув на саміт "коаліції охочих" в Парижі. Напередодні саміту президент Франції Еммануель Макрон провів короткі переговори з українським лідером, британським прем'єр-міністром та генеральним секретарем НАТО.