Зеленський на зустрічі з канцлером Німеччини з'явився у незвичному образі

Володимир Зеленський прибув до Берліна та зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Президент України з'явився у більш незвичному образі, ніж зазвичай.

Український лідер неодноразово заявляв, що одягатиме костюм, коли закінчиться війна. Під час повномасштабного вторгнення Зеленський здебільшого обирає речі у стилі мілітарі, передає Show 24.

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Під час візиту до Берліна Володимир Зеленський одягнув чорний блейзер на ґудзиках та з кишенями, штани й сорочку в тон. Варто зазначити, що всі речі разом виглядають як костюм.

Фрідріх Мерц з'явився у світлому класичному костюмі, сорочці та краватці ніжно-рожевого кольору.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц / Фото з сайту офісу президента

Однак зауважимо, що Зеленський вже не вперше змінює свій стиль.

Володимир Зеленський про зустріч з Фрідріхом Мерцом

Президент України подякував канцлеру Німеччини за сьогоднішні перемовини.

Німеччина – серед глобальних лідерів у підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах. І правила мають зберегтися, щоб нормальне життя людей теж збереглося. Сьогодні саме про це ми й говорили – про нашу спільну дипломатію, про нашу спільну безпеку й про наші спільні проєкти з Німеччиною,

– зазначив Зеленський.

Раніше Володимир та Олена Зеленські відвідали церемонію інтронізації Папи Римського Лева XIV. Вони прибули до Ватикану у total black образах, а перша леді України до того ж покрила голову обідком з вуаллю.