Втікачі й росіяни в трендах YouTube: Волошин попри критику випустив трек про сум за Україною
- Блогер Олександр Волошин випустив пісню "Ненько", яка очолила тренди українського YouTube.
- Пісня викликала критику через те, що Волошин виїхав з України, але співає про тугу за домівкою.
- Трек "Ненько" зібрав понад 300 тисяч переглядів за день, але отримав негативні відгуки від публічних осіб та користувачів соцмереж.
Блогер Олександр Волошин попри суспільну критику випустив пісню "Ненько". Цей трек очолив тренди українського YouTube.
27-річний блогер Олександр Волошин, який виїхав з України, заспівав про тугу за домівкою. Його трек очолив тренди YouTube, тоді як на другому й третьому місцях розташувався російський репер, пише 24 Канал з посиланням на платформу.
До слова "Нас треба лікувати": що Моргенштерн робить у топах чартів і як на це реагують відомі українці
Пісня "Ненько" стала першою у розділі "Популярне" серед музики на ютубі. За день кліп зібрав понад 300 тисяч переглядів.
Тренди YouTube неприємно вражають / Скриншот з YouTube
У треці скандальний блогер звертається до своєї матері та заспівав про розлуку з рідним домом та близькими людьми.
Волошин випустив трек "Ненько" попри критику
Олександр Волошин анонсував вихід нового треку тижнем раніше. Тоді його розкритикували у соцмережах як українські користувачі, так і публічні люди.
- Учасника гурту "Курган і Агрегат" присоромив Волошина за пісню "Ненько" та нагадав йому про українських військовополонених, які перебувають у пекельних умовах.
- Ведучий Анатолій Анатоліч висміяв блогера та його вчинок. На думку шоумена, свідомо виїхати з України та заробляти на піснях про "сум за Україною" – це "крінж".
Згодом Волошин звернувся за порадою до дружин військовослужбовців: чи варто випускати йому трек "Ненько". Хоч дехто підтримав блогера, інші порадили Олександру сидіти за кордоном "мовчки".
Коментарі з приводу треку Волошина / Скриншот з інстаграму блогера