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Show24 Українські зірки Невже "Время и Стекло" повертається: Дорофєєва і Позитив заінтригували фанів
5 липня, 13:58
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Невже "Время и Стекло" повертається: Дорофєєва і Позитив заінтригували фанів

Софія Хомишин
Основні тези
  • Надя Дорофєєва і Позитив випустили загадкове відео, яке викликало чутки про можливе возз'єднання дуету "Время и Стекло".
  • Фанати припустили, що артисти готують нову спільну пісню.

Несподіваний ролик Наді Дорофєєвої та Позитива, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, викликав хвилю обговорень у соцмережах. Фанати заговорили про можливе возз'єднання легендарного дуету "Время и Стекло".

Або принаймні сподіваються на нову спільну роботу артистів. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Наді Дорофєєвої. 

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Так, у короткому відео співачка опиняється у дивній ситуації: куди б вона не пішла, їй всюди ввижається Позитив. Він "з'являється" поруч із нею в ліжку, в холодильнику, відображається у дзеркалі та навіть нібито подає їй каву у кав'ярні. Зрештою, вона натикається на нього вже в реальності – той танцює просто на вулиці під один із їхніх старих хітів. Завершується відео загадковою сценою, в якій Олексій показує на уявний годинник, натякаючи, що "час настав".

Ви теж його бачите?,
– написала під роликом Дорофєєва. 

Фанати в коментарях припустили, що артисти готують нову спільну пісню, а в такий спосіб підігрівають інтерес аудиторії.

Коментарі під відео Наді Дорофєєвої / Скриншоти з інстаграму

Що цікаво, раніше схоже інтригуюче відео публікував і сам Позитив, а в підписі зазначив "Так випали карти". 

Що відомо про гурт "Время и Стекло" 

Це український поп-дует, який існував з 2010 року. Його учасниками, як відомо, були Надя Дорофєєва та Позитив. Гурт прославився такими хітами, як "Имя 505", "Навернопотомучто" та "На стиле", проте вже у 2020 році гурт розпався, а кожен з учасників розпочав сольну кар'єру. 

Перша пісня дуету – "Так выпала карта", а наразі остання спільна робота – Last Dance.

Нагадаємо, навесні Дорофєєва показала кумедні архівні фото з Позитивом ще з часів існування  "Время и Стекло".