Гурт "Время и Стекло" та возз'єднання через 5 років: як змінилися Надя Дорофєєва та Позитив

10 липня Надя Дорофєєва і Позитив випустили першу спільну пісню за 5 років – "Смак-печаль", а також кліп на неї. Шанувальники з нетерпіння чекали на возз'єднання артистів, адже багато хто досі сумує за гуртом "Время и Стекло", в якому вони колись виступали. Трек одразу став шалено популярним і завірусився в мережі.

Хоч Дорофєєва і Позитив уже давно не виступають у дуеті, але продовжують підтримувати зв'язок та творчість одне одного. Олексій, до прикладу, був на концертах Наді у Палаці спорту, де вони разом співали пісню "Дим", записану в часи "Время и Стекло". Як змінилися учасники гурту за роки, читайте у матеріалі Show 24.

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Гурт "Время и Стекло"

У 2010 році Потап і Ірина Горова, з якою репер на той момент перебував у шлюбі, створили продюсерський центр "MOZGI Entertainment". Їхнім першим музичним проєктом став гурт "Время и Стекло", учасниками якого були Позитив (Олексій Завгородній) та Надя Дорофєєва. Того ж року дует випустив першу пісню "Так выпала карта".

"Время и Стекло" – "Так выпала карта": дивіться відео онлайн

Однак справжній успіх гурту "Время и Стекло" приніс трек "Имя 505", який артисти презентували у квітні 2015 року. Наразі кліп має понад 200 мільйонів переглядів на ютубі.

"Время и стекло" – "Имя 505": дивіться відео онлайн

У 2020 році Надя Дорофєєва та Позитив шокували шанувальників новиною – гурт "Время и Стекло" розпадається та випустили кліп на пісню "Навсегда/Никогда". Їхній прощальний тур Україною називався "Фінальні титри".

Ми просто продовжуємо свій шлях. Ми працюємо разом. Ми дружимо. Абсолютно немає нічого поганого в тому, що кожен з нас, як особистість, як індивідуальність, – може продовжити свій шлях далі,

– сказав Позитив.

Дорофєєва та Позитив оголосили про розпад "Время и Стекло": дивіться відео онлайн

Останньою роботою гурту стала пісня "Last Dance"

"Время и Стекло" – "Last Dance": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва та Позитив у гурті "Время и Стекло" / Фото з інстаграму співачки

Возз'єднання Наді Дорофєєвої та Позитива

На початку липня 2025 року Надя Дорофєєва та Позитив почали натякати на прем'єру спільного треку. Згодом артисти оголосили, що приєдналися до збору UNITED24 "Вартові неба". За 24 години вдалося зібрати 3 158 780 гривень на ШІ-керовані турелі, хоча спочатку мета була 505 404 гривень.

10 липня Дорофєєва та Позитив презентували пісню "Смак-печаль". Кліп вже кілька днів тримається на першому місці серед найпопулярніших відео на ютубі. Наразі він зібрав понад мільйон переглядів.

Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль": дивіться відео онлайн

Трек також очолив топ-100 Україна в Apple Music і топ-50 Україна в Spotify.