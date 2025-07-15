Хотя Дорофеева и Позитив уже давно не выступают в дуэте, но продолжают поддерживать связь и творчество друг друга. Алексей, к примеру, был на концертах Нади во Дворце спорта, где они вместе пели песню "Дым", записанную во времена "Время и Стекло". Как изменились участники группы за годы, читайте в материале Show 24.

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Группа "Время и Стекло"

В 2010 году Потап и Ирина Горовая, с которой рэпер на тот момент состоял в браке, создали продюсерский центр "MOZGI Entertainment". Их первым музыкальным проектом стала группа "Время и Стекло", участниками которого были Позитив (Алексей Завгородний) и Надя Дорофеева. В том же году дуэт выпустил первую песню "Так выпала карта".

"Время и Стекло" – "Так выпала карта": смотрите видео онлайн

Однако настоящий успех группе "Время и Стекло" принес трек "Имя 505", который артисты презентовали в апреле 2015 года. Сейчас клип имеет более 200 миллионов просмотров на ютубе.

"Время и стекло" – "Имя 505": смотрите видео онлайн

В 2020 году Надя Дорофеева и Позитив шокировали поклонников новостью – группа "Время и Стекло" распадается и выпустили клип на песню "Навсегда/Никогда". Их прощальный тур по Украине назывался "Финальные титры".

Мы просто продолжаем свой путь. Мы работаем вместе. Мы дружим. Абсолютно нет ничего плохого в том, что каждый из нас, как личность, как индивидуальность, – может продолжить свой путь дальше,

– сказал Позитив.

Дорофеева и Позитив объявили о распаде "Время и Стекло": смотрите видео онлайн

Последней работой группы стала песня "Last Dance"

"Время и Стекло" – "Last Dance": смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева и Позитив в группе "Время и Стекло" / Фото из инстаграма певицы

Воссоединение Нади Дорофеевой и Позитива

В начале июля 2025 года Надя Дорофеева и Позитив начали намекать на премьеру совместного трека. Впоследствии артисты объявили, что присоединились к сбору UNITED24 "Стражи неба". За 24 часа удалось собрать 3 158 780 гривен на ИИ-управляемые турели, хотя изначально цель была 505 404 гривен.

10 июля Дорофеева и Позитив презентовали песню "Смак-печаль". Клип уже несколько дней держится на первом месте среди самых популярных видео на ютубе. Сейчас он собрал более миллиона просмотров.

Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль": смотрите видео онлайн

Трек также возглавил топ-100 Украина в Apple Music и топ-50 Украина в Spotify.