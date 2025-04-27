Може виїжджати за кордон: відомий телеведучий зізнався, чи має "бронь" і чи платив за це

Український телеведучий В'ячеслав Соломка зізнався, як він може вільно перетинати кордон України під час воєнного стану. Зокрема, розсекретив, чи пов'язано це з бронюванням від мобілізації.

Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

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Телеведучий розповів, що є непридатним до військової служби через серйозні проблеми зі здоров'ям, тож йому "бронь" непотрібна.

Я певний час дуже сильно хворів. І коли 2022 року мені на каналі сказали, що треба піти у військкомат, стати на облік і принести військовий квиток, бо ми комунальне підприємство й цього вимагає законодавство, я пішов. Показав всі свої довідки, знімки МРТ, енцефалограму й так далі. Мене перевідправили на перекомісію у відповідний профільний медичний заклад. Після того я, як і всі, пройшов медичне обстеження,

– зазначив В'ячеслав Соломка.

Шоумен виключений з військового обліку за станом здоров'я, тож може законно виїжджати за кордон. Він зауважив, що "ані копійки не давав" за своє рішення медкомісії.

Що про "бронь" від мобілізації говорили інші українські зірки