Вєрка Сердючка нарешті випустила студійну версію запального хіта "Два бокали просекко".

Шанувальники чекали на цей реліз понад рік – відтоді, як пісня вперше прозвучала на концерті в Празі. Новинка вже доступна на стримінгах та на ютубі, тож святковий настрій перед Новим роком фанатам гарантовано.

Щоправда, прем'єра пісні не обійшлася без скандалів. Поки команда готувала трек до завантаження на стримінгові сервіси, невідомий виконавець встиг викласти свою версію. На щастя, менеджмент VERKA SERDUCHKA швидко виявив плагіат і розібрався з крадіжкою.

Тепер трек можна слухати в оригіналі та вчити приспів для вечірок.

Два бокали просекко – і я твоя. Два бокали просекко – і разом ми. Два бокали просекко – і хай люди скажуть, що я божевільна. Два бокали просекко – і на карту все. Два бокали просекко – і мене несе. Забирай мене, забирай мене – ми їдем до тебе,

– звучить у композиції.

Вєрка Сердючка – "Два бокали просекко": слухайте пісню онлайн

Сам Андрій Данилко раніше пояснював, що не поспішав з україномовними піснями, бо шукав для Сердючки влучний стиль: щоб слова чіпляли з першого разу, звучали щиро й без заїжджених фраз. Схоже, з новим хітом це йому вдалося.

Ти не напишеш новий репертуар за три секунди... Мені здається, я познаходив такі форми від Сердючки, які можна буде легко підспівувати, що запам'ятовується і малюється якась історія,

– зазначав артист.

До речі, також Андрій Данилко розповідав, чи буде перекладати свої російськомовні хіти.