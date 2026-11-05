Поцупили хіт до прем'єри: команда Вєрки Сердючки відреагувала на крадіжку

Вєрка Сердючка представила на концертах у Європі нову пісню "Два бокали просекко". Поки її готували до виходу на музичних платформах, там з’явилася версія іншого виконавця. За словами команди Андрія Данилка, дозволу на цей кавер артист не отримував.

Уперше слухачі почули приспів "Двох бокалів просекко" ще торік на концерті в Празі. А вже під час цьогорічного європейського туру VERKA SERDUCHKA & Band виконали пісню повністю. Студійна версія також готова, проте дату її виходу команда поки не оголосила.

Команда VERKA SERDUCHKA оперативно помітила крадіжку й вжила заходів, щоб видалити несанкціонований кавер з усіх платформ,

– йдеться в повідомленні пресслужби.

Імені виконавця, який опублікував свою версію, у повідомленні не назвали.

Вєрка Сердючка / фото пресслужби

Європейський тур Сердючки розпочався у травні 2026 року. Завершальна серія концертів охопила сім міст: Познань, Берлін, Гамбург, Париж, Лондон, Будапешт і Краків. За оцінкою команди, виступи зібрали десятки тисяч українців. Глядачі разом співали "Russia Goodbye", а серед тих, хто знав тексти напам’ять, цього разу було особливо багато молоді. Сам Данилко називає такі зустрічі з українцями за кордоном терапевтичними.

Андрій Данилко та Інна Білоконь / пресслужба

У Будапешті на концерт завітали композитор Руслан Квінта, DJ Nana, телеведуча Леся Нікітюк і дизайнерка Ельвіра Гасанова. До речі, для Нікітюк квитки стали подарунком на 39-річчя. Ведуча приміряла блискучу зірку, як у Сердючки, а в дописі з фото обіграла назву нової пісні.