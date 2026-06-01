Олена Тополя зізналася, чи допомагає їй колишній чоловік з вихованням дітей

Олена й Тарас Тополі майже не коментують особисте життя та стосунки між ними після розлучення. Але співачка розповіла, чи підтримує зв'язок з колишнім чоловіком.

У шлюбі з Олени й Тараса Тополі народилося троє дітей, тому зіркові батьки разом розв'язують питання, що стосуються нащадків. Про це артистка розповіла в новому випуску "Зірки на колесах", що виходить на каналі SHOWROOM LUX FM.

Ведуча запитала в Олени Тополі, як їй вдається поєднувати кар'єру з вихованням дітей. Адже в кожного є свої заняття – садочок, школа, гуртки.

Співачка пояснила, що чіткого розподілу обов'язків з Тарасом у неї немає. Вони домовляються залежно від ситуації та можливостей одне одного.

Просто списуємося, коли хто може – і все. Коли мені не потрібна допомога, я сама все встигаю,

– розповіла Олена Тополя.

За словами артистки, Тарас Тополя іноді й першим пропонує допомогу. Окрім того, у них є няня.

Розлучення Тараса й Олени Тополі: що варто знати?

Зіркова пара оголосила про розрив наприкінці 2025 року. Вони повідомили, що їхнє рішення було спільним та виваженим. У судових матеріалах йдеться про те, що останній рік вони майже не жили разом. Причина розлучення – різні погляди на життя.

Олена й Тарас домовилися не давати додаткових коментарів з приводу їхнього розриву, однак інколи лаконічно висловлюються про це. Наприклад, Олена Тополя розповідала, що не обмежує дітей у спілкуванні з батьком.

Тарас Тополя ділився, що колишня дружина заблокувала його у соцмережах. Однак артиста "не мучить совість" через те, що розлучення відбулось.