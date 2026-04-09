Зірки до популярності: якими були Кароль, Дантес, Цимбалюк, Єфросиніна та інші

Ми звикли бачити українських зірок на сцені та червоних хідниках, але мало хто пам'ятає, якими вони були раніше. З роками їхній стиль, зовнішність та імідж зазнали помітних змін.

Для деяких це стало природним дорослішанням, а для інших – результатом кропіткої роботи та значних зусиль. Як виглядали українські зірки до популярності – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Монатік

Дмитро виступає на сцені вже понад десять років і нині є одним із найуспішніших поп-артистів України. Він стабільно тішить шанувальників новою музикою. Зокрема, нещодавно співак презентував трек "одасвобода", який швидко набирає популярності серед слухачів.

Цікаво, що в школі Дмитро носив дреди.

Alyona Alyona

Вона одна з найвідоміших українських реп-виконавиць. У 2024 році разом із Jerry Heil артистка представляла Україну на Євробаченні з піснею Teresa & Maria, де дует посів третє місце. Нещодавно у проєкті Radio Klekit на ютуб-каналі "Брудні Будні" alyona alyona поділилася, що переживає творче вигорання, тому експериментує з новим напрямком. Зокрема, вона запустила "Пушка-Пишка подкаст" на ютуб, присвячений темам самосприйняття.

Тарас Цимбалюк

Цього актора глядачі добре знають за роллю Карпа у серіалі "Спіймати Кайдаша". Не так давно він також опинився в центрі уваги через участь у проєкті "Холостяк". Сьогодні ж актор продовжує активно працювати в кіно та театрі. Зокрема, нещодавно він на своїй сторінці в інстаграмі анонсував продовження серіалу "Кохання та полум'я", де виконує головну роль разом із Катериною Кузнєцовою.

DANTES

Володимир став відомим як учасник дуету "ДіО.фільми", разом із яким здобув перемогу у другому сезоні шоу "Фабрика зірок". Після розпаду гурту у 2015 році він зосередився на сольній кар'єрі. Сьогодні артист продовжує активно працювати над новими проєктами, а до переліку його популярних композицій входять "Чому", "Ти не забудь", "Чуєш" та інші. Окрім музики, Дантес також розвивається в акторстві – нещодавно він виконав головну роль в українському еротично-історичному трилері "Всі відтінки спокуси".

LAUD

Справжнє ім'я артиста – Владислав Каращук. Він був фіналістом шоу "Голос країни", а також неодноразово брав участь у Національних відборах на Євробачення – у 2018, 2019 та 2026 роках. У творчому доробку LAUD – такі популярні треки, як "Вигадав", "2 дні", "У цю ніч" та інші.

Як змінилися інші українські зірки?

Помітну трансформацію зовнішності з роками пережили й інші українські зірки. Серед них – телеведуча Маша Єфросиніна та співачки Оля Полякова, Олена Тополя, Тіна Кароль.

