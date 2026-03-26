Актори серіалу "Гаррі Поттер" уперше разом на публіці: як виглядають нові Гаррі, Рон і Герміона

Юні актори майбутнього серіалу "Гаррі Поттер" – Домінік Маклафлін, Аластер Стаут і Арабелла Стентон – уперше разом з'явилися на публіці.

Вони відвідали вечірку з нагоди запуску HBO Max у Великій Британії та Ірландії, яка відбулася в одному з найвідоміших концертних майданчиків Лондона – Queen Elizabeth Hall. Про це повідомило видання Variety.

Цікаво Куди зник Павло Костіцин – найтаємничіший ведучий українського телебачення

Для публічного заходу Домінік Маклафлін обрав джинсовий костюм, доповнивши його білою футболко. Арабелла Стентон на червону доріжку одягнула елегантну смарагдову сукню, тоді як Аластер Стаут з'явився у світло-сірих джинсах, джинсовій куртці та футболці.

Відео з події опублікували на сторінці Getty Images Entertainment в інстаграмі.

Зауважимо, що прем'єра серіалу "Гаррі Поттер" відбудеться на Різдво цього року, як повідомило видання Deadline.

Що відомо про серіал "Гаррі Поттер"?