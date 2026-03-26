Актори серіалу "Гаррі Поттер" уперше разом на публіці: як виглядають нові Гаррі, Рон і Герміона
- Юні актори серіалу "Гаррі Поттер" вперше з'явилися на публіці разом на вечірці з нагоди запуску HBO Max у Великій Британії та Ірландії.
- Перший сезон серіалу стане детальною екранізацією книги "Гаррі Поттер і філософський камінь", а серіал загалом охопить всі сім романів Джоан Роулінг.
Юні актори майбутнього серіалу "Гаррі Поттер" – Домінік Маклафлін, Аластер Стаут і Арабелла Стентон – уперше разом з'явилися на публіці.
Вони відвідали вечірку з нагоди запуску HBO Max у Великій Британії та Ірландії, яка відбулася в одному з найвідоміших концертних майданчиків Лондона – Queen Elizabeth Hall. Про це повідомило видання Variety.
Для публічного заходу Домінік Маклафлін обрав джинсовий костюм, доповнивши його білою футболко. Арабелла Стентон на червону доріжку одягнула елегантну смарагдову сукню, тоді як Аластер Стаут з'явився у світло-сірих джинсах, джинсовій куртці та футболці.
Відео з події опублікували на сторінці Getty Images Entertainment в інстаграмі.
Зауважимо, що прем'єра серіалу "Гаррі Поттер" відбудеться на Різдво цього року, як повідомило видання Deadline.
Що відомо про серіал "Гаррі Поттер"?
- Перший сезон стане детальною екранізацією книги Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь". Днями на ютуб-каналі HBO Max глядачам представили перший трейлер.
- Загалом серіал має охопити всі сім романів Джоан Роулінг: кожна книга отримає окремий сезон. Очікується, що проєкт розвиватиметься протягом десяти років.
- До речі, виконавчою продюсеркою серіалу стала сама Джоан Роулінг. До акторського складу, окрім Маклафліна, Стаут і Стентона, також увійшли Джон Літгоу ,Паапа Ессієду, Джанет МакТір, Нік Фрост та інші.