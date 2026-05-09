Ви знаєте їхні імена: хто з представників України на Євробаченні виявився зрадником

Уже незабаром в Австрії пройде 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення. Цього року Україну представлятиме співачка LELÉKA з піснею Ridnym.

За роки існування Євробачення та Національних відборів відбулось чимало скандалів про які говорили всі. В останні роки ця тема гостро стоїть і в Україні. Усе через те, що дехто, хто представляв нашу країну на європейському конкурсі, і хто отримав таке право, сьогодні мають статус зрадників. Далі у матеріалі 24 Канал розповість про кого йдеться.

До теми Ми віддали всі свої заощадження, – Руслана сказала, скільки коштувала її поїздка на Євробачення

Ані Лорак стала громадянкою Росії

У 2005 році артистка дуже хотіла поїхати на Євробачення, однак квиток на поїздку виграв гурт "Ґринджоли". Та у 2008 році Ані Лорак таки поїхала до Белграда з піснею, яку написав прихильник Кремля – Філіп Кіркоров і грецький композитор Дмітріс Контопулос.

Ani Lorak – Shady Lady – Ukraine – Grand Final (Eurovision 2008): дивіться відео онлайн

Співачка посіла друге місце, а Віктор Ющенко надав їй та Філіпу Кіркорову звання народних артистів України.

Після 2014-го року, коли Росія зав'язала війну на Донбасі й окупувала Крим, переїхала до країни-агресорки. До України приїздила з концертами, однак активісти не завжди їй давали проводити виступи.

У жовтні 2022 року РНБО ввела санкції проти українських артисток-зрадниць, серед яких фігурувало ім'я Ані Лорак. Варто відзначити, що співачка проігнорувала повномасштабну війну, яку розпочала Росія, а час від часу цинічно згадує про мир.

В інтерв'ю пропагандистському каналу НТВ російська зірка підтвердила, що фінансує викрадення українських дітей. Співачка розповіла, що спрямує частину своїх доходів від виступу в Москві в організацію, яка займається опікою "сиріт-біженців" із Запорізької області та Донбасу.

У 2024 році Володимир Зеленський видав указ, яким позбавив державних нагород низки осіб. У списку була й зрадниця Лорак. Вона більше не заслужена артистка України.

У червні 2025 року стало відомо, що Ані Лорак отримала російський паспорт.

Ані Лорак / Фото з соцмереж

Сьогодні її позиція не змінилась. В одному з нещодавніх інтерв'ю навіть заявила, що їй було складно працювати в Україні, бо їй нібито заважали деякі люди. У цьому контексті йшлось про Тіну Кароль.

MARUV заробляла російські рублі

Співачка не їздила на Євробачення, однак у 2019 році здобула перемогу у Нацвідборі з піснею Siren Song.

MARUV – Siren Song (Нацвідбір-2019): дивіться відео онлайн

Співачка не поїхала на конкурс, бо не дійшла згоди з НСТУ й не підписала контракт. MARUV наче погоджувалася не гастролювати в Росії, але відмовилась передавати права на кліп і пісню.

У травні минулого року ексчленкиня правління "Суспільного мовника" Олександра Кольцова розповіла, що тоді позиції співачки та мовника дуже сильно відрізнялись.

Вона дуже сильно не погоджувалася з тим, що не може дозволити собі обійняти Лазарєва, бо він, мовляв, її друг. І ми намагалися донести: "Анічко, у нас війна. Ти талановита, але маєш зрозуміти, що ти зараз не просто артистка й не можеш дозволити собі цю риторику, коли твоя країна воює, а співвітчизники під російськими бомбами,

– розповіла Олександра.

Під час відбору вона сипала заявами у стилі "какая разніца": стверджувала, що в Росії виступає, бо несе мир, а росіян не можна судити тільки через президента.

Я не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків,

– заявляла Анна Корсун.

MARUV / Фото з інстаграму

Після таких подій вона поїхала до Росії. Там встигла отримати нагороду ZD AWARDS, виступити на дні народженні продюсера Йосипа Пригожина й заспівати у Москві на ЖАРА Music Awards.

На MTV Europe Music Awards MARUV перемогла як російська співачка, заявивши, що вона – світова артистка.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, співачка вийшла на зв'язок 26 лютого й заявила, що хвилюється за свою безпеку та здоров'я малюка (на той момент вона була вагітна).

І це ще не кінець. Анна навіть присвятила декілька рядків російським військовим.

Російські військовослужбовці замисліться! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям – батьки, а дружинам – їхні чоловіки,

– писала артистка.

Та з цього моменту почалось затишшя. Публічні заяви закінчились, так само як і повідомлення про те, де зараз MARUV. У червні 2022 року хтось сфотографував співачку в одній із лікарень Києва.

Вагітна MARUV з чоловіком / Фото СТБ

У березні 2024 року стало відомо, що співачка продовжує співпрацю з російським лейблом. У межах контракту вона отримує мільйони рублів доходу, а також додавала свої треки на російську платформу Yandex Music, спонсоруючи економіку країни-агресорки.

Скільки точно MARUV змогла заробити на російських слухачах, не відомо. У 2022 році ця сума могла складати близько 337 тисяч рублів, а у 2023-му – 466 тисяч рублів.

Сьогодні вона живе, ймовірно, в ОАЕ.