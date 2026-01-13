Їсти щось треба, – зірка серіалу "Школа" влаштувалась на офісну роботу

Зірка серіалу "Школа" Яніна Андрєєва розповіла, що знайшла нову роботу, не пов'язану з творчістю. Річ у тім, що акторці не пропонували ролі, а вона переживала складний період у житті.

Подробицями Андрєєва поділилась у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на "Коротко про".

Теж цікаво 27-річний відомий український співак став учителем у школі

Яніна Андрєєва поділилась, що влаштувалась на офісну роботу, однак не розкрила, чим саме займається.

Можливо, там я комусь не зрозуміла, бо по-своєму можу мислити, бачити, спостерігати. Але це стабільність,

– зазначила вона.

Акторка пригадала, що дуже довго була без роботи. Деякий час Яніна працювала у ранковій програмі, що виходила на телебаченні, але потім її закрили.

У мене вже старенька мама. Тато пішов з життя у 2023 році, і це був дуже важкий період. Роботи немає, зйомок немає. Ти просто сидиш і думаєш: "Ну все, ти на дні, припливли". Я багато років не шукала роботу в іншому секторі, бо бачила себе тільки в цій сфері. І до сих пір бачу, що це моє,

– зазначила Андрєєва.

Зірка серіалу "Школа" розповіла, що працювала з 18 років: і вранці, і вночі. За словами Андрєєвої, вона "вбила своє здоров'я", але отримала великий досвід на радіо, телебаченні та в кіно.

Завжди вважала, що я на своєму місці. І коли зрозуміла, що часу пройшло дуже багато, а грошей немає, роботи немає, треба щось робити. Тому, звісно, я бачила себе в іншому місці, але там мене немає. І сім'ю треба підтримувати. Здоров'я дуже сильно почало сипатися. Мамі треба допомагати. Тому творчість творчістю, а їсти щось треба,

– підкреслила акторка.

Що відомо про Яніну Андрєєву?