Яніна Соколова відреагувала на чутки про роман з лідером "Другої Ріки" Харчишиним
- Яніна Соколова спростувала чутки про фіктивне розлучення з колишнім чоловіком Володимиром Литвином, зазначивши, що вони вже мають нові стосунки.
- Журналістка не бажає ділитися деталями особистого життя, зосереджуючи увагу на важливіших темах, таких як війна та допомога.
Відома журналістка Яніна Соколова прокоментувала чутки про роман з лідером рок-гурту "Друга Ріка" Валерієм Харчишиним. Також вона розповіла про розлучення зі своїм колишнім чоловіком – банкіром Володимиром Литвином.
В інтерв'ю Аліні Доротюк Яніна Соколова зауважила, що не коментує своє особисте життя, пише 24 Канал. За словами журналістики, зараз не час для цього.
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Яніна Соколова розповіла, що у телеграм-каналах поширюються фейки про те, що вона фіктивно розлучилася зі своїм колишнім чоловіком, банкіром Володимиром Литвином, аби вивезти його та дітей за кордон.
Діти зі мною з 2023 року. Вони дійсно були в Польщі до серпня 2023 року. Вони були в Польщі з моєю мамою. Для них це були тортури. Діти зі мною. Розлучилась я у 2022 році. Живу окремо зі своїм колишнім чоловіком. Він вже має нові стосунки,
– поділилася Соколова.
Журналістка наголосила, що вона й ексчоловік вже мають нові стосунки, тому чутки про фіктивне розлучення – неправдиві. Вона зізналася, що не говорить про своє особисте життя, адже не хоче гучних заголовків у ЗМІ.
Я б не хотіла, щоб зараз люди думали про моє особисте життя, перетравлювали, аналізували, рилися у моїй білизні. Хочу, щоб вони сконцентрувалися на темі війни, на темі допомоги та на темі самих себе,
– зізналася журналістка.
Інтерв'ю з Яніною Соколовою: дивіться відео онлайн
Соколова підкреслила, що людям потрібно "подружитися з собою" та знайти ресурс, "який буде тримати на плаву" їх, їхні родини та стосунки. Сама жінка зрозуміла, що для неї важливо і живе з цими цінностями.
А хто це, що це, які у нас стосунки, – я обов'язково розкажу про це, коли буде рішення розказати. Зараз я не бачу сенсу в цьому,
– додала Яніна Соколова.
Коротко про особисте життя Соколової та Харчишина
- Нагадаємо, що Яніна Соколова та Володимир Литвин одружилися у 2010 році. У цьому шлюбі народилося двоє синів: Микола та Мирон.
- Валерій Харчишин розлучився зі своєю дружиною Юлією до початку повномасштабного вторгнення Росії проти України після 13 років стосунків. У травні 2022 року музикант розповів, що його серце зайняте.