В інтерв'ю Аліні Доротюк Яніна Соколова зауважила, що не коментує своє особисте життя, пише 24 Канал. За словами журналістики, зараз не час для цього.

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Яніна Соколова розповіла, що у телеграм-каналах поширюються фейки про те, що вона фіктивно розлучилася зі своїм колишнім чоловіком, банкіром Володимиром Литвином, аби вивезти його та дітей за кордон.

Діти зі мною з 2023 року. Вони дійсно були в Польщі до серпня 2023 року. Вони були в Польщі з моєю мамою. Для них це були тортури. Діти зі мною. Розлучилась я у 2022 році. Живу окремо зі своїм колишнім чоловіком. Він вже має нові стосунки,

– поділилася Соколова.

Журналістка наголосила, що вона й ексчоловік вже мають нові стосунки, тому чутки про фіктивне розлучення – неправдиві. Вона зізналася, що не говорить про своє особисте життя, адже не хоче гучних заголовків у ЗМІ.

Я б не хотіла, щоб зараз люди думали про моє особисте життя, перетравлювали, аналізували, рилися у моїй білизні. Хочу, щоб вони сконцентрувалися на темі війни, на темі допомоги та на темі самих себе,

– зізналася журналістка.

Інтерв'ю з Яніною Соколовою: дивіться відео онлайн

Соколова підкреслила, що людям потрібно "подружитися з собою" та знайти ресурс, "який буде тримати на плаву" їх, їхні родини та стосунки. Сама жінка зрозуміла, що для неї важливо і живе з цими цінностями.

А хто це, що це, які у нас стосунки, – я обов'язково розкажу про це, коли буде рішення розказати. Зараз я не бачу сенсу в цьому,

– додала Яніна Соколова.

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