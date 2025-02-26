В интервью Алине Доротюк Янина Соколова заметила, что не комментирует свою личную жизнь, пишет 24 Канал. По словам журналистики, сейчас не время для этого.

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Янина Соколова рассказала, что в телеграмм-каналах распространяются фейки о том, что она фиктивно развелась со своим бывшим мужем, банкиром Владимиром Литвином, чтобы вывезти его и детей за границу.

Дети со мной с 2023 года. Они действительно были в Польше до августа 2023 года. Они были в Польше с моей мамой. Для них это были пытки. Дети со мной. Я развелась в 2022 году. Живу отдельно со своим бывшим мужем. Он уже имеет новые отношения,

– поделилась Соколова.

Журналистка отметила, что она и экс-супруг уже имеют новые отношения, поэтому слухи о фиктивном разводе – ложные. Она призналась, что не говорит о своей личной жизни, ведь не хочет громких заголовков в СМИ.

Я бы не хотела, чтобы сейчас люди думали о моей личной жизни, переваривали, анализировали, рылись в моем белье. Хочу, чтобы они сконцентрировались на теме войны, на теме помощи и на теме самих себя,

– призналась журналистка.

Интервью с Яниной Соколовой: смотрите видео онлайн

Соколова подчеркнула, что людям нужно "подружиться с собой" и найти ресурс, "который будет держать на плаву" их, их семьи и отношения. Сама женщина поняла, что для нее важно и живет с этими ценностями.

А кто это, что это, какие у нас отношения, – я обязательно расскажу об этом, когда будет решение рассказать. Сейчас я не вижу смысла в этом,

– добавила Янина Соколова.

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