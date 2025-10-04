Укр Рус
4 жовтня, 13:57
2

Після важкого поранення на фронті: син Грубича вперше розкрив, чи повернеться у військо

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ярослав Грубич, військовий, який втратив руку на фронті, планує залишитися у війську та продовжити службу.
  • Після важкого поранення він проходить реабілітацію, займається в спортзалі та готується до протезування.

У липні син українського телеведучого Костянтина Грубича отримав важке поранення на фронті, внаслідок якого втратив руку. Зараз 28-річний військовий проходить реабілітацію.

Він вперше розповів, чим планує далі займатися. Повідомляє Show24 з посилання на інстаграм-сторінку Ярослава. 

Військовий вирішив поспілкуватися з підписниками. Шанувальники запитали, чи планує він далі будувати кар'єру у військовій сфері. 

Залишаюсь у війську. Буду робити те, в чому є найбільш корисним. Думаю, ми щось придумаємо,
– відповів Ярослав Грубич. 

Ярослав Грубич розповів, що планує залишатися у війську після отриманого поранення на фронті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Напередодні про це в інстаграмі також розповідав фотограф Ян Доброносов. Він зазначав, що Ярослав має наміри продовжити військову службу, коли реабілітується.

Що відомо про поранення та реабілітацію Ярослава Грубича? 

  • До повномасштабного вторгнення він працював відеооператором, а після 24 лютого 2022 року почав знімати матеріали для контрпропаганди. Пізніше Ярослав працював у редакції англомовної газети Kyiv Post.
  • Водночас вже в червні 2025 року Грубич долучився до ЗСУ, а 21 липня на фронті він отримав серйозне поранення – внаслідок ворожого обстрілу втратив праву кінцівку.
  • Ярослав розповідав, що перші тижні після поранення були надзвичайно важкими – навіть піднятися з ліжка було складно. Та завдяки підтримці лікарів він поступово відновлювався і нині почувається значно краще. Військовий зазначив, що досі перебуває в лікарні: щодня приймає ліки, консультується з анестезіологами через фантомні болі та займається з реабілітологами.
  • Стан Ярослава стабільний, тому він уже займається в спортзалі та готується до протезування.