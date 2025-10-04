Він вперше розповів, чим планує далі займатися. Повідомляє Show24 з посилання на інстаграм-сторінку Ярослава.

Військовий вирішив поспілкуватися з підписниками. Шанувальники запитали, чи планує він далі будувати кар'єру у військовій сфері.

Залишаюсь у війську. Буду робити те, в чому є найбільш корисним. Думаю, ми щось придумаємо,

– відповів Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич розповів, що планує залишатися у війську після отриманого поранення на фронті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Напередодні про це в інстаграмі також розповідав фотограф Ян Доброносов. Він зазначав, що Ярослав має наміри продовжити військову службу, коли реабілітується.

Що відомо про поранення та реабілітацію Ярослава Грубича?