Він вперше розповів, чим планує далі займатися. Повідомляє Show24 з посилання на інстаграм-сторінку Ярослава.
Військовий вирішив поспілкуватися з підписниками. Шанувальники запитали, чи планує він далі будувати кар'єру у військовій сфері.
Залишаюсь у війську. Буду робити те, в чому є найбільш корисним. Думаю, ми щось придумаємо,
– відповів Ярослав Грубич.
Ярослав Грубич розповів, що планує залишатися у війську після отриманого поранення на фронті / Скриншот з інстаграм-сторіс
Напередодні про це в інстаграмі також розповідав фотограф Ян Доброносов. Він зазначав, що Ярослав має наміри продовжити військову службу, коли реабілітується.
Що відомо про поранення та реабілітацію Ярослава Грубича?
- До повномасштабного вторгнення він працював відеооператором, а після 24 лютого 2022 року почав знімати матеріали для контрпропаганди. Пізніше Ярослав працював у редакції англомовної газети Kyiv Post.
- Водночас вже в червні 2025 року Грубич долучився до ЗСУ, а 21 липня на фронті він отримав серйозне поранення – внаслідок ворожого обстрілу втратив праву кінцівку.
- Ярослав розповідав, що перші тижні після поранення були надзвичайно важкими – навіть піднятися з ліжка було складно. Та завдяки підтримці лікарів він поступово відновлювався і нині почувається значно краще. Військовий зазначив, що досі перебуває в лікарні: щодня приймає ліки, консультується з анестезіологами через фантомні болі та займається з реабілітологами.
- Стан Ярослава стабільний, тому він уже займається в спортзалі та готується до протезування.