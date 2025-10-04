Он впервые рассказал, чем планирует дальше заниматься. Сообщает Show24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава.
Военный решил пообщаться с подписчиками. Поклонники спросили, планирует ли он дальше строить карьеру в военной сфере.
Остаюсь в армии. Буду делать то, в чем есть наиболее полезным. Думаю, мы что-то придумаем,
– ответил Ярослав Грубич.
Ярослав Грубич рассказал, что планирует оставаться в армии после полученного ранения на фронте / Скриншот из инстаграм-сторис
Накануне об этом в инстаграме также рассказывал фотограф Ян Доброносов. Он отмечал, что Ярослав намерен продолжить военную службу, когда реабилитируется.
Что известно о ранении и реабилитации Ярослава Грубича?
- До полномасштабного вторжения он работал видеооператором, а после 24 февраля 2022 года начал снимать материалы для контрпропаганды. Позже Ярослав работал в редакции англоязычной газеты Kyiv Post.
- В то же время уже в июне 2025 года Грубич присоединился к ВСУ, а 21 июля на фронте он получил серьезное ранение – в результате вражеского обстрела потерял правую конечность.
- Ярослав рассказывал, что первые недели после ранения были чрезвычайно тяжелыми – даже подняться с постели было сложно. Но благодаря поддержке врачей он постепенно восстанавливался и сейчас чувствует себя значительно лучше. Военный отметил, что до сих пор находится в больнице: ежедневно принимает лекарства, консультируется с анестезиологами из-за фантомных болей и занимается с реабилитологами.
- Состояние Ярослава стабильное, поэтому он уже занимается в спортзале и готовится к протезированию.