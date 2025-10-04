Он впервые рассказал, чем планирует дальше заниматься. Сообщает Show24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава.

Военный решил пообщаться с подписчиками. Поклонники спросили, планирует ли он дальше строить карьеру в военной сфере.

Остаюсь в армии. Буду делать то, в чем есть наиболее полезным. Думаю, мы что-то придумаем,

– ответил Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич рассказал, что планирует оставаться в армии после полученного ранения на фронте / Скриншот из инстаграм-сторис

Накануне об этом в инстаграме также рассказывал фотограф Ян Доброносов. Он отмечал, что Ярослав намерен продолжить военную службу, когда реабилитируется.

Что известно о ранении и реабилитации Ярослава Грубича?