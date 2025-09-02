Син Костянтина Грубича пригадав день, коли отримав важке поранення на фронті. Ярослав також показав нове фото, зроблене після ампутації.

Ярослав Грубич зізнався, що добре пам'ятає момент, коли втратив кінцівку.

Інколи я згадую все. Прокручую по деталях. Прильот, загиблих побратимів, перші крики: "Я 300", кров, шум після контузії та звисаючу руку на плечі, без кістки з м'язами й перебитими артеріями. Пам'ятаю все,

– поділився Ярослав Грубич.

Він розповів, що зустрічається з хлопцями, які також отримали поранення. Грубич зазначив, що у них життя продовжується, але воно вже не таке, як "у середньостатистичної людини".

Комусь доля дає, у когось віднімає. Хтось загинув і нічого не відчуває, а хтось вижив і йде далі з відчуттям втрати й болю. І ніщо, ніхто нас не зробить сильнішими, ніж ми самі. Ніж наше налаштування, попри все пережите. Заради пам'яті про тих, кого з нами більше нема, і з надією про майбутнє,

– додав він.

Хлопець прикріпив до допису фото, яке надіслав сестрі після першої операції. Ярослав зізнався, що його рідні "пережили жах", однак наголосив, що не дасть їм "впасти у відчай".

Коли і як Ярослав Грубич отримав поранення?