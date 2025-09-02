Укр Рус
Син Костянтина Грубича пригадав день, коли отримав поранення на фронті: "Пам'ятаю все"
2 вересня, 08:49
Син Костянтина Грубича пригадав день, коли отримав поранення на фронті: "Пам'ятаю все"

Марія Примич
Основні тези
  • Ярослав Грубич, син Костянтина Грубича, поділився спогадами про день, коли отримав важке поранення на фронті.
  • Ярослав прикріпив до допису фото після операції та підкреслив, що його рідні пережили жах, але він не дасть їм впасти у відчай.

Син Костянтина Грубича пригадав день, коли отримав важке поранення на фронті. Ярослав також показав нове фото, зроблене після ампутації.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм. Ярослав Грубич зізнався, що добре пам'ятає момент, коли втратив кінцівку. 

Важливо Костянтин Грубич просить допомогти сину, який втратив кінцівку на фронті

Інколи я згадую все. Прокручую по деталях. Прильот, загиблих побратимів, перші крики: "Я 300", кров, шум після контузії та звисаючу руку на плечі, без кістки з м'язами й перебитими артеріями. Пам'ятаю все,
– поділився Ярослав Грубич. 

Він розповів, що зустрічається з хлопцями, які також отримали поранення. Грубич зазначив, що у них життя продовжується, але воно вже не таке, як "у середньостатистичної людини". 

Комусь доля дає, у когось віднімає. Хтось загинув і нічого не відчуває, а хтось вижив і йде далі з відчуттям втрати й болю. І ніщо, ніхто нас не зробить сильнішими, ніж ми самі. Ніж наше налаштування, попри все пережите. Заради пам'яті про тих, кого з нами більше нема, і з надією про майбутнє, 
– додав він. 

Хлопець прикріпив до допису фото, яке надіслав сестрі після першої операції. Ярослав зізнався, що його рідні "пережили жах", однак наголосив, що не дасть їм "впасти у відчай". 

Коли і як Ярослав Грубич отримав поранення?

  • 24 липня Ярослав Грубич повідомив, що втратив праву руку на фронті. 

  • Згодом фотограф Ян Доброносов розповів, як військовий зазнав поранення: "Зовсім нещодавно він разом з побратимами потрапив під обстріл. Це було жахливо, були загиблі, поранені. Ярослав пам'ятає тільки, як він стояв та після вже прокинувся поранений. Перша реакція – це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг "Спектрум", Сергій Богданов".

  • У свій день народження Костянтин Грубич оголосив збір на реабілітацію сина. Конкретної суми наразі немає. Телеведучий підкреслив, що жодна гривня не піде на його "особисті забаганки".