Гресь похвалилася успіхом доньки, яка вступила до престижного вишу після невдалого тесту

Піарниця та громадська діячка Ярослава Гресь поділилася зворушливою історією про вступ своєї 18-річної доньки Каті.

Дівчина провалила вирішальний тест, але завдяки власній наполегливості та мотиваційним листам отримала запрошення одразу від трьох університетів. У своєму інстаграмі мама опублікувала спільні фото з донькою та розповіла, як усе було.

Катя два роки цілеспрямовано готувалася стати психологом і нейропсихологом. Вона старанно працювала, і всі обрані університети вже були готові її взяти. Залишався останній крок – скласти фінальний тест на надвисокий бал, який під силу лише 15% випускників у світі. Але скласти іспит так, як хотілося, не вдалося.

Мамо, прийшли результати. Я провалилася. Цих балів не вистачить для жодного з університетів,

– зізналася донька.

Гресь зазначила, що зазвичай одразу кидається розв'язувати будь-які проблеми, але цього разу відчула потребу просто підтримати дитину. Вона запевнила Катю, що буде на її боці за будь-якого рішення – чи то зміна професії, чи то пауза на рік для перепочинку.

Кілька днів у родині взагалі не говорили про навчання. А згодом дівчина заявила, що спробує поборотися сама. Вона особисто написала в університети: чесно пояснила, що розгубилася на тесті через стрес, додала свої шкільні табелі з високими оцінками та детально розписала, чому так сильно хоче навчатися саме в них. Така сміливість спрацювала – три з п'яти вишів надіслали їй запрошення. Зараз Катя навчається у престижному Йоркському університеті у Великій Британії.

Ярослава додала: іноді перша відмова – це лише початок шляху, а дітям у біді найперше потрібні не поради, а батьківська віра та спокій.

У любові вони можуть взяти сили. У вірі в них – натхнення. У вашому спокої – впевненість, що в них обов'язково все вийде,

– наголосила Гресь.

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