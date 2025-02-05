Меган Маркл роздратувала Єлизавету II на своєму весіллі: чим була незадоволена королева

Королева Єлизавета II не була проти модернізації, але в багатьох питаннях дотримувалась традиційних поглядів. Така її позиція проявилась на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

Королівська авторка Інгрід Сьюард у своїй книжці "Моя мати і я" розповіла про те, що покійна Єлизавета II сказала про образ Меган Маркл на весіллі з принцом Гаррі. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Королева Єлизавета не схвалила те, що Меган Маркл вирішила одягнути фату, адже вона виходила заміж вже вдруге. Раніше жінка була в шлюбі з голлівудським продюсером Тревором Енгельсоном з 2011 до 2013 року.

Крім того, покійна монархиня була здивована весільною сукнею Меган, а саме, її кольором. На думку Єлизавети II, їй не варто було обирати настільки білосніжне вбрання, адже це символ цнотливості й чистоти.

На думку монархині, розлученій жінці, яка вступає в повторний шлюб у церкві, не належить мати аж настільки химерно незайманий вигляд,

– мовиться у книжці.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото Getty Images

Згадуємо весільний образ Меган Маркл