Меган Маркл роздратувала Єлизавету II на своєму весіллі: чим була незадоволена королева
- Королева Єлизавета II не схвалила фату Меган Маркл на весіллі, оскільки це був її другий шлюб.
- Єлизавета II була здивована білосніжним кольором сукні Меган Маркл, оскільки це символізує цнотливість.
Королева Єлизавета II не була проти модернізації, але в багатьох питаннях дотримувалась традиційних поглядів. Така її позиція проявилась на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.
Королівська авторка Інгрід Сьюард у своїй книжці "Моя мати і я" розповіла про те, що покійна Єлизавета II сказала про образ Меган Маркл на весіллі з принцом Гаррі. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.
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Королева Єлизавета не схвалила те, що Меган Маркл вирішила одягнути фату, адже вона виходила заміж вже вдруге. Раніше жінка була в шлюбі з голлівудським продюсером Тревором Енгельсоном з 2011 до 2013 року.
Крім того, покійна монархиня була здивована весільною сукнею Меган, а саме, її кольором. На думку Єлизавети II, їй не варто було обирати настільки білосніжне вбрання, адже це символ цнотливості й чистоти.
На думку монархині, розлученій жінці, яка вступає в повторний шлюб у церкві, не належить мати аж настільки химерно незайманий вигляд,
– мовиться у книжці.
Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото Getty Images
Згадуємо весільний образ Меган Маркл
- Сукню Меган Маркл на весілля з принцом Гаррі створила Клер Вейт Келлер – креативна директорка французького модного дому Givenchy. Сукню та вуаль створювали 50 людей близько 3900 годин. Коштувала вона близько 100 тисяч фунтів стерлінгів. Фата Меган була довжиною майже 5 метрів.
- Весільний букет збирала флористка, яка працювала з Alexander McQueen і Christian Dior. Для нього використали білі садові троянди, півонії, улюблені квіти принцеси Діани – незабудки. Деякі з рослин зібрав сам принц Гаррі,
- Вінчальний головний убір Меган Маркл – це тіара з діамантів, що належала бабусі королеви Єлизавети II.