Це один з перших публічних виходів Кейт Міддлтон цьогоріч. Її Високість мала стриманий та водночас стильний вигляд. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських.

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Так, для візиту до Національної галереї в Лондоні Кетрін обрала елегантний образ: коричневий вовняний блейзер від австрійського бренду Petar Petrov, заснованого дизайнером українського походження, чорні штани-кльош у смужку від Max Mara та класичні туфлі-човники Russell & Bromley. Її вбрання доповнили сережки-півкільця від Sezane та золотий браслет.

Було фантастично побачити, як у Національній портретній галереї сьогодні формується Центр раннього дитинства, заснований на ключовій науці, такий інноваційний, креативний та веселий спосіб,

– зазначила дружина принца Вільяма.

Зауважимо, нещодавно Кетрін стала покровителькою дитячого хоспісу Tŷ Hafan у Південному Уельсі, де зустрілася з пацієнтами та їхніми родинами, а 27 січня принцеса разом з чоловіком взяла участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голокосту в Лондоні.