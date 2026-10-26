Вбивство Ігоря Комарова на Балі: Єва Мішалова розповіла правду про свого коханого та що сталося

Українська блогерка Єва Мішалова вперше детально розповіла про викрадення та вбивство свого коханого Ігоря Комарова на Балі. Вона пригадала останню розмову з хлопцем, спроби врятувати його та пояснила, чому злочинцям так і не передали 10 мільйонів доларів, які вони вимагали за його звільнення.

Про пережиту трагедію Єва Мішалова заговорила в інтерв'ю Василю Тимошенку. Дівчина зізналася, що досі не може знайти відповіді на багато запитань, пов'язаних зі смертю Ігоря, та продовжує стежити за розслідуванням.

За словами блогерки, на Балі вони з коханим прилетіли на початку січня 2026 року, щоб провести там зиму. Пара багато часу проводила разом, відпочивала на пляжах та подорожувала островом.

15 лютого Ігор вирушив на заняття з їзди на мотоциклі. Спочатку тренування мало відбутися на території готелю, однак згодом інструктор запропонував поїхати за його межі, щоб попрактикувати повороти. Єва пригадала, що хлопець ненадовго повернувся до номера по шолом. Тоді вона саме мила голову й навіть не встигла як слід його побачити.

Близько 22:00 Ігор ще написав коханій, що любить її, а приблизно опівночі з невідомого номера надійшли голосові повідомлення. У них хлопець просив Єву не хвилюватися, залишатися в номері та не звертатися до поліції. За словами дівчини, з його голосу вона зрозуміла, що сталося щось страшне.

Згодом викрадачі почали надсилати відео з побитим Ігорем та вимагати за його звільнення 10 мільйонів доларів. Мішалова розповіла, що до пошуків залучили всіх, хто міг допомогти, а сама вона до останнього вірила, що коханого вдасться повернути живим.

Я була впевнена, що ми його знайдемо,

– пригадала блогерка.

Єва запевнила, що була готова прийняти Ігоря з будь-якими травмами. Для неї найважливішим було те, щоб він повернувся додому.

Я знала, що він дуже сильно постраждав, але думала: "Господи, нехай повернеться будь-яким, у будь-якому стані". Мені було байдуже, які в нього травми. Тільки щоб він повернувся,

– розповіла блогерка.

Єва Мішалова з Ігорем Комаровим / фото yeva_mishalova

Окремо дівчина пояснила, чому родина так і не заплатила викуп. За її словами, вони розглядали всі можливості зібрати необхідну суму. Мішалова навіть підраховувала вартість власних речей, які могла б продати. Однак була серйозна перешкода: люди, які вимагали гроші, не повідомляли, як саме їх передати.

Було б куди платити,

– зазначила Єва.

Вона наголосила, що близькі Ігоря були готові докласти максимум зусиль, аби врятувати його.

Всі б все продали, щоб його забрати, тому що його життя воно, ну, безцінне,

– сказала Мішалова.

Під час інтерв'ю блогерка також поділилася підозрами щодо інструктора з їзди на мотоциклі, з яким Ігор вирушив на тренування. На її думку, чоловік міг бути причетним до викрадення. Єва стверджує, що після інциденту він звернувся до поліції, а згодом виїхав до Таїланду. Водночас це лише версія Мішалової, і причетність інструктора до злочину офіційно не підтверджена.

Єва Мішалова з Ігорем Комаровим / фото yeva_mishalova

Крім того, дівчина пригадала, що приблизно за три тижні до трагедії вони помічали підозрілих чоловіків у шоломах поблизу своєї вілли. Єва припускає, що за ними могли стежити, хоча достеменно встановити особи цих людей вона не змогла.

Відреагувала Мішалова й на звинувачення, що нібито саме через її публікації з геолокацією злочинці дізналися про місцеперебування Ігоря. Блогерка заперечила це, пояснивши, що не викладала світлини в режимі реального часу. До того ж на одному з фото була позначена загальна локація Балі, хоча знімок зробили на іншому острові.

Єва також розкрила ще одну особисту подробицю. Виявилося, що вони з Ігорем планували одружитися. За словами блогерки, у березні хлопець збирався подарувати їй каблучку, а влітку пара хотіла відсвяткувати весілля у Дніпрі.

Нагадаємо, що 26 лютого 2026 року на одному з пляжів Балі виявили людські рештки. Згодом ДНК-експертиза підтвердила, що вони належать 28-річному Ігорю Комарову.

Розслідування викрадення та вбивства триває. Індонезійські правоохоронці повідомляли про шістьох підозрюваних, а Інтерпол оголосив у розшук п'ятьох із них. Родина загиблого також запропонувала винагороду в розмірі до 100 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе знайти причетних.

До речі, названо ймовірні мотиви жорстокого вбивства хлопця блогерки Мішалової.

