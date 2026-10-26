Убийство Игоря Комарова на Бали: Ева Мишалова рассказала правду о своем возлюбленном и о том, что произошло

О пережитой трагедии Ева Мишалова рассказала в интервью Василию Тимошенко. Девушка призналась, что до сих пор не может найти ответы на многие вопросы, связанные со смертью Игоря, и продолжает следить за ходом расследования.

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По словам блогерши, на Бали они с возлюбленным прилетели в начале января 2026 года, чтобы провести там зиму. Пара много времени проводила вместе, отдыхала на пляжах и путешествовала по острову.

15 февраля Игорь отправился на занятие по езде на мотоцикле. Сначала тренировка должна была пройти на территории отеля, однако впоследствии инструктор предложил выехать за его пределы, чтобы попрактиковаться в поворотах. Ева вспомнила, что парень ненадолго вернулся в номер за шлемом. Тогда она как раз мыла голову и даже не успела как следует его разглядеть.

Около 22:00 Игорь еще написал возлюбленной, что любит ее, а примерно в полночь с неизвестного номера поступили голосовые сообщения. В них парень просил Еву не волноваться, оставаться в номере и не обращаться в полицию. По словам девушки, по его голосу она поняла, что произошло что-то страшное.

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Впоследствии похитители начали присылать видео с избитым Игорем и требовать за его освобождение 10 миллионов долларов. Мишалова рассказала, что к поискам привлекли всех, кто мог помочь, а сама она до последнего верила, что любимого удастся вернуть живым.

"Я была уверена, что мы его найдем"– вспомнила блогерша.

Ева заверила, что была готова принять Игоря с любыми травмами. Для нее самым важным было то, чтобы он вернулся домой.

Я знала, что он очень сильно пострадал, но думала: "Господи, пусть вернется любым, в любом состоянии". Мне было все равно, какие у него травмы. Только бы он вернулся– рассказала блогерша.

Ева Мишалова с Игорем Комаровым / фото yeva_mishalova

Отдельно девушка объяснила, почему семья так и не заплатила выкуп. По ее словам, они рассматривали все возможности собрать необходимую сумму. Мишалова даже подсчитывала стоимость своих вещей, которые могла бы продать. Однако было одно серьезное препятствие: люди, требовавшие деньги, не сообщали, как именно их передать.

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"Было бы куда платить– отметила Ева.

Она подчеркнула, что близкие Игоря были готовы приложить максимум усилий, чтобы спасти его.

Все бы все продали, чтобы его забрать, потому что его жизнь, ну, бесценна– сказала Мишалова.

Во время интервью блогерша также поделилась подозрениями в отношении инструктора по вождению мотоцикла, с которым Игорь отправился на тренировку. По ее мнению, мужчина мог быть причастен к похищению. Ева утверждает, что после инцидента он обратился в полицию, а впоследствии уехал в Таиланд. В то же время это лишь версия Мишаловой, и причастность инструктора к преступлению официально не подтверждена.

Ева Мишалова с Игорем Комаровым / фото yeva_mishalova

Кроме того, девушка вспомнила, что примерно за три недели до трагедии они замечали подозрительных мужчин в шлемах возле своей виллы. Ева предполагает, что за ними могли следить, хотя точно установить личности этих людей ей не удалось.

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Мишалова также отреагировала на обвинения в том, что якобы именно благодаря ее публикациям с геолокацией преступники узнали о местонахождении Игоря. Блогерша опровергла это, пояснив, что не выкладывала фотографии в режиме реального времени. К тому же на одном из фото была отмечена общая локация Бали, хотя снимок был сделан на другом острове.

Ева также раскрыла еще одну личную подробность. Оказалось, что они с Игорем планировали пожениться. По словам блогерши, в марте парень собирался подарить ей кольцо, а летом пара хотела отпраздновать свадьбу в Днепре.

Напомним, что 26 февраля 2026 года на одном из пляжей Бали обнаружили человеческие останки. Впоследствии ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат 28-летнему Игорю Комарову.

Расследование похищения и убийства продолжается. Индонезийские правоохранители сообщали о шести подозреваемых, а Интерпол объявил в розыск пятерых из них. Семья погибшего также предложила вознаграждение в размере до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти причастных.

Кстати, названы и вероятные мотивы этого жестокого убийства парня блогерши Мишаловой.

