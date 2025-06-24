Зірка "Дизель Шоу" Євген Гашенко зізнався, чи має бронь від мобілізації

Учасник "Дизель Шоу" Євген Гашенко зізнався, чи має бронювання від мобілізації. Наразі актор не служить в Силах оборони України, але допомагає військовим.

Гашенко розуміє, що може піти на фронт, якщо війна затягнеться. Про це він розповів інтерв'ю Аліні Доротюк, передає Show 24.

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Я розумію, що якщо це затягнеться, тоді вже не до гумористичних шоу буде. Якщо повториться історія з 2022 роком, то тоді вже, мабуть, всі підемо туди,

– сказав Євген Гашенко.

Проте, на думку Гашенка, зараз артисти приносять більше користі війську своєю благодійною діяльністю.

Ми, як артисти, зараз більше користі принесемо Збройним Силам України, коли збиратимемо кошти, передаватимемо автівки, амуніцію, РЕБи, дрони, все, що ми можемо передати, окрім зброї. Ми це робимо завзято і намагаємось якомога більше зібрати,

– вважає актор.

Євген Гашенко зізнався, що має бронювання від мобілізації, адже працює на телеканалі, який транслює "Єдині новини" та отримав статус критичного важливого.

Інтерв'ю з Євгеном Гашенком: дивіться відео онлайн

Раніше ми повідомляли, що актор Олексій Воротніков поповнює лави Збройних Сил України. Він не поділився подробицями служби, але попросив підписників долучитися до збору, щоб закупити необхідні речі.