Новиною Воротніков поділився 20 червня. Повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.
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Олексій Воротніков опублікував фото у військовій формі та розповів, що стає на захист України.
Цей день настав. Приєднуюсь до лав ЗСУ. Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюсь на вашу підтримку,
– написав актор.
Важливо! Підтримати Олексія Воротнікова можна за посиланням.
Які ще відомі люди нещодавно повідомили, що служать
На початку червня співак Микита Ломакін розповів, що його мобілізували.
Наприкінці березня лідер гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко повідомив, що ухвалив рішення долучитися до війська. За словами музиканта, його робота не пов'язана з медійністю.
Серед інших відомих людей, які нещодавно стали на захист України: співак Міша Крупін, гуморист Ігор Ласточкін, учасник гурту Nazva Павло Гоц, вокаліст гурту "Заводь" Дмитро Самсонов.