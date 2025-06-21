Новиною Воротніков поділився 20 червня. Повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

Не пропустіть Син телеведучого Костянтина Грубича долучився до лав ЗСУ: "Нам із дружиною дуже важко"

Олексій Воротніков опублікував фото у військовій формі та розповів, що стає на захист України.

Цей день настав. Приєднуюсь до лав ЗСУ. Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюсь на вашу підтримку,
– написав актор.

Важливо! Підтримати Олексія Воротнікова можна за посиланням.

Які ще відомі люди нещодавно повідомили, що служать

  • На початку червня співак Микита Ломакін розповів, що його мобілізували.

  • Наприкінці березня лідер гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко повідомив, що ухвалив рішення долучитися до війська. За словами музиканта, його робота не пов'язана з медійністю.

  • Серед інших відомих людей, які нещодавно стали на захист України: співак Міша Крупін, гуморист Ігор Ласточкін, учасник гурту Nazva Павло Гоц, вокаліст гурту "Заводь" Дмитро Самсонов.