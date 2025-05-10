Євген Клопотенко показав орендовану квартиру в центрі Києва: скільки платить за неї

Шеф-кухар Євген Клопотенко показав квартиру, яку орендує у центрі Києва за 42 тисячі гривень. У помешканні є кухня, спальня, гостьова кімната та ванна кімната.

Клопотенко показав квартиру у проєкті "По хатах" від Люкс ФМ, пише Show 24. Екскурсію розпочали з кухні.

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У Євгена Клопотенка доволі простора кухня – місце, де він проводить найбільше часу. До речі, шеф-кухар поділився, що готує для себе щодня.

У спальні також багато місця. Там є велике ліжко та шафа, де він зберігає речі, робочий стіл. Цікаво, що у кімнаті досі можна побачити ялинку. За словами Клопотенка, вона стоїть там вже третій рік.

Я купив собі велику ялинку, щоб потім міг її висадити в березні десь в полях. Чи не в березні, можливо, раніше треба було висаджувати. Але почалося повномасштабне вторгнення і вона трішки засохла. Я вирішив її не викидати, поки не закінчиться війна. Вона тут вже третій рік стоїть. Це як символ того, що відбувається, щоб ніколи не забувати про війну,

– розповів Євген Клопотенко.

Кухня та спальня Євгена Клопотенка / Скриншоти з відео

Далі Євген Клопотенко показав гостьову кімнату, яку він ще називає складом. Там є сушильна машина, обігрівач, вода. У кімнаті шеф-кухар також зберігає речі для рибалки та гольфу, зимові речі.

У коридорі стоїть поличка, де є багато кроксів, а у ванній кімнаті – чимало засобів для догляду.

Крім того, у Євгена Клопотенка є велика тераса з виглядом на Київ.

Євген Клопотенко у проєкті "По хатах": дивіться відео онлайн

Зауважимо, раніше свою квартиру показала Христина Горняк.