Євген Клопотенко розсекретив, чому обирає вільні стосунки

В одному зі своєї інтерв'ю Євген Клопотенко розповів, що не належить до тих людей, які не хочуть бути з однією людиною до кінця своїх днів. Він обирає вільні стосунки.

Тепер шеф-кухар пояснив, чому надає перевагу такому типу стосунків. Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Катерини Крупкіної.

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Євген зауважив, що не прагне до традиційної моделі стосунків. Для нього пріоритетними є партнерські відносини, де чоловік з жінкою не обмежують одне одного.

Ти можеш бути поруч з людиною, яка дає тобі свободу і не притискає тебе у твоїх поглядах, приймає тебе як сформовану особистість і дозволяє тобі бути собою і робити, що ти хочеш. Коли ти маєш змогу говорити з дівчиною вільно про всі теми,

– розповів Клопотенко.

Водночас він підкреслив, що вільні стосунки не означають легковажність, а передбачають глибоку взаємодію та порозуміння.

Інтерв'ю з Євгеном Клопотенком: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Клопотенка

Наразі 38-річний Євген не одружений, не має дітей. Він спілкується з дівчатами, але ще не зустрів "свою" людину. Попри скептичне ставлення до традиційного шлюбу, кухар не втрачає надії знайти справжні, глибокі стосунки