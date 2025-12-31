Кошовий відповів, чи спілкувався з Зеленським після корупційного скандалу з Міндічем

Євген Кошовий висловився про колишнього співвласника Студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який підозрюється у корупції у сфері енергетики та втік з України. Шоумен зазначив, що бізнесмен був аукціонером творчого об'єднання, але не другом.

Про це Кошовий розповів у новому інтерв'ю.

Колись з'являвся, колись взагалі не було видно (Тимура Міндіча – 24 Канал). Те, що зараз вилізло, до нас не має ніякого відношення, тому що більшість з нашої команди навіть його не бачили. Я – знаю, наш "кістяк" – знає, а дівчата з "Жіночого кварталу" не розуміють, що це за людина. Вже потім, коли це все вилізло, вони зрозуміли,

– розповів Євген Кошовий.

Шоумен не уточнив, чи є Тимур Міндіч людиною олігарха Ігоря Коломойського, адже не знає деталей. Кошовий зазначив, що бізнесмен справляв хороше враження, але виявилося, що насправді це не так.

Від того багато хто постраждав (скандалу з Міндічем – 24 Канал). Я за то його ненавиджу,

– наголосив шоумен.

Євген також поділився, що спілкувався з Володимиром Зеленським після скандалу з Міндічем.

Каже, що сильна підстава. Я не знаю, чи його надломило, але мені здається, що так. Але він того не показує, тому що війна,

– вважає він.

Зазначимо, що Студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію – ТОВ "Квартал ЮА" як нову юридичну особу продакшну. Тепер власниками компанії є Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров і Олександр Пікалов. За словами шоумена, Міндіч жодних прав немає.

Це означає, що весь продукт, який ми зараз будемо виробляти, буде нашим. Як я розумію, на якусь частину накладений арешт. Але це нікому, крім нас, уже не належить,

– підкреслив Кошовий.

"Квартал 95" і корупційний скандал з Тимуром Міндічем: головне