Дружина Юрія Рибчинського перенесла інсульт: син поета розкрив деталі
10 травня, 16:07
2

Марія Примич
Основні тези
  • Дружина Юрія Рибчинського, Олександра Іванівна, перенесла інсульт, але залишилася при тямі, хоча і значно ослаблена.
  • Євген Рибчинський підкреслив, що його мама відіграє важливу роль у житті та успіху свого чоловіка, назвавши її "музою і берегинею".
Поет і композитор Євген Рибчинський зворушливо висловився про маму у День матері. Він розповів, що цього року Олександра Іванівна перенесла інсульт.

Рибчинський присвятив мамі допис в інстаграмі. Поет також поділився сімейними фотографіями.

Цьогоріч мама перенесла інсульт. Було страшно, але мама залишилася при тямі, хоча і значно ослаблена, 
– розповів Євген Рибчинський.

Композитор підкреслив, що Олександра Іванівна – "надзвичайно крута жінка", і додав, що вона відіграє важливу роль в успіху свого чоловіка, легендарного поета Юрія Рибчинського. 

Вона була і залишається справжньою музою і берегинею. Прекрасна мати, бабуся і прабабуся. Реальний символ сьогоднішнього свята. З Днем матері, матусю! Люблю тебе!, 
– додав він.

Раніше в інтерв'ю проєкту "Наодинці", що виходить на ютуб-каналі ТСН, Євген Рибчинський зізнався, що він не влазить у стосунки батьків. Поет вважає, що є найкращим другом для тата й мами.

Що відомо про шлюб Рибчинських?

  • Юрій та Олександра одружилися 1 квітні 1969 року. 21 грудня в подружжя народився син.

  • Цього року Рибчинські відсвяткували 57-му річницю шлюбу.

  • Свого часу дружина поета працювала тренеркою з художньої гімнастики.

