Рибчинський присвятив мамі допис в інстаграмі. Поет також поділився сімейними фотографіями.
Цьогоріч мама перенесла інсульт. Було страшно, але мама залишилася при тямі, хоча і значно ослаблена,
– розповів Євген Рибчинський.
Композитор підкреслив, що Олександра Іванівна – "надзвичайно крута жінка", і додав, що вона відіграє важливу роль в успіху свого чоловіка, легендарного поета Юрія Рибчинського.
Вона була і залишається справжньою музою і берегинею. Прекрасна мати, бабуся і прабабуся. Реальний символ сьогоднішнього свята. З Днем матері, матусю! Люблю тебе!,
– додав він.
Раніше в інтерв'ю проєкту "Наодинці", що виходить на ютуб-каналі ТСН, Євген Рибчинський зізнався, що він не влазить у стосунки батьків. Поет вважає, що є найкращим другом для тата й мами.
Що відомо про шлюб Рибчинських?
Юрій та Олександра одружилися 1 квітні 1969 року. 21 грудня в подружжя народився син.
Цього року Рибчинські відсвяткували 57-му річницю шлюбу.
Свого часу дружина поета працювала тренеркою з художньої гімнастики.