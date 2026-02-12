Потрапив під автобус: Євген Сморигін розповів, як ледь не загинув у 7 років
- Євген Сморигін у 7 років потрапив під автобус, коли їхав на велосипеді.
- Про інцидент він розповів своїй мамі лише в 30 років.
Актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін розповів, як ледь не загинув. У дитинстві він потрапив під автобус.
Подробицями інциденту Сморигін поділився в інтерв'ю Славі Дьоміну. Актор потрапив під автобус у 7 років.
Читайте також Музикант, художник і військовий: що відомо про Юрія Журавля, який переніс інфаркт
Євген Сморигін пригадав, що після закінчення першого класу йому подарували велосипед "Школьник" помаранчевого кольору. Якось улітку ввечері хлопець їхав на ньому за автобусом і захопився.
Він швидше (їде – 24 Канал), я – швидше. Там поворот був, а раніше не було бордюрів. Ну, вони були, але з'їзду не було, просто – раз, і дорога. Я не побачив, я ж у захваті їхав і впав. Поворот, він поїхав, а я прямо їхав. Другорядна дорога, я прямо їхав і під нього (автобус – 24 Канал),
– розповів Сморигін.
Коли актор відкрив очі, то побачив нижню частину автобуса. Пізніше хлопець виліз звідти, і до нього вийшов водій. Сморигін пригадав, що чоловік зблід від страху, адже думав, що переїхав дитину.
Після цього Євген схопив велосипед і побіг додому. Мама побачила, що син забруднив білу сорочку, але подумала, що він знову тягав колеса з хлопцями. Річ у тім, що на внутрішній частині сорочки залишився слід протектора.
Про інцидент Сморигін розповів мамі аж в 30 років.
Інтерв'ю з Євгеном Сморигіним: дивіться відео онлайн
Що відомо про Євгена Сморигіна?
Євген Сморигін народився у Мінську (Білорусь) у сім'ї водія та виховательки дитячого садка.
Він грав у команді КВК "ЧП", яку у 1994 році створили учні мінської школи №130. У 1996 році вступив до Мінського театрально-художнього інституту. Він вчився за спеціальністю "актор оперети".
Проте вже у 1998 році Євгена відрахували з вишу. Після цього він вступив до Педагогічного університету на факультет психології. Коли команда "ЧП" покинула КВК, Сморигін переїхав до Києва.
Разом з Дмитром Танковичем актор вів шоу "Україна має талант". З 2015 року є учасником "Дизель Шоу".