Потрапив під автобус: Євген Сморигін розповів, як ледь не загинув у 7 років

Актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін розповів, як ледь не загинув. У дитинстві він потрапив під автобус.

Подробицями інциденту Сморигін поділився в інтерв'ю Славі Дьоміну. Актор потрапив під автобус у 7 років.

Євген Сморигін пригадав, що після закінчення першого класу йому подарували велосипед "Школьник" помаранчевого кольору. Якось улітку ввечері хлопець їхав на ньому за автобусом і захопився.

Він швидше (їде – 24 Канал), я – швидше. Там поворот був, а раніше не було бордюрів. Ну, вони були, але з'їзду не було, просто – раз, і дорога. Я не побачив, я ж у захваті їхав і впав. Поворот, він поїхав, а я прямо їхав. Другорядна дорога, я прямо їхав і під нього (автобус – 24 Канал),

– розповів Сморигін.

Коли актор відкрив очі, то побачив нижню частину автобуса. Пізніше хлопець виліз звідти, і до нього вийшов водій. Сморигін пригадав, що чоловік зблід від страху, адже думав, що переїхав дитину.

Після цього Євген схопив велосипед і побіг додому. Мама побачила, що син забруднив білу сорочку, але подумала, що він знову тягав колеса з хлопцями. Річ у тім, що на внутрішній частині сорочки залишився слід протектора.

Про інцидент Сморигін розповів мамі аж в 30 років.

Інтерв'ю з Євгеном Сморигіним: дивіться відео онлайн

Що відомо про Євгена Сморигіна?