УКР РУС
20 січня 2025, 10:44
2

Після скандального розлучення: Євгенія Емеральд натякнула на новий роман

Марія Примич
Основні тези
  • Євгенія Емеральд натякнула на новий роман, опублікувавши фото з загадковим чоловіком у своєму інстаграмі.

Колишня військова Євгенія Емеральд натякнула на новий роман. Вона заінтригувала підписників фото з загадковим чоловіком.

Проте подробицями жінка не поділилась. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм Емеральд

Дивіться також Що відомо про Машу Кондратенко, яка видавала себе за Klavdia Petrivna

Євгенія Емеральд опублікувала нові світлини в інстаграм-сторіс та поставила геолокацію Австрія. Тож, ймовірно, вона разом з таємничим чоловіком зараз перебуває там. Романтичні фото, судячи з відмітки, вони зробили у Відні. Колишня військова виглядає щасливою: вона ніжно обіймає чоловіка та усміхається. 

Я все сказала,
– підписала одну з фотографій Євгенія Емеральд. 

Євгенія Емеральд з загадковим чоловіком / Скриншот з інстаграму

Євгенія Емеральд натякнула на новий роман / Скриншот з інстаграму

Що відомо про особисте життя Євгенії Емеральд

  • Нагадаємо, що Евгенія Емеральд була у шлюбі з військовим Євгеном Стипанюком, з яким познайомилась на службі. У колишнього подружжя народилася донечка, яку вони назвали Афіною. 
  • Деякий час у мережі ходили чутки про розлучення пари, а в жовтні 2023 року Емаральд офіційно підтвердила цю інформацію. Згодом вона звинуватила Стипанюка у домашньому насильстві. Через деякий час колишня військова заявила, що він зраджував їй, коли жінка була вагітною. 
  • У листопаді 2023 року Євгенія Емеральд повідомила, що ексчоловікові заборонили бачитися з донькою. Раніше жінка заявляла, що хоче позбавити його батьківських прав. 