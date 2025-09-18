Власова вперше за довгий час виступила в Києві й зізналася, чи планує повертатися в шоубіз
- Євгенія Власова виступила на фестивалі "Покоління" в Києві, але не планує повертатися на велику сцену.
- Співачка зараз співпрацює з музичним проєктом Enigma і має інші творчі проєкти поза шоубізнесом.
Днями українська співачка Євгенія Власова вперше за довгий час виступила в столиці. Вона стала однією з учасниць фестивалю "Покоління", який з 12 до 14 вересня проходив у Києві.
Шанувальники припустили, що цей виступ ознаменував повернення Євгенії на велику сцену, тож вона прокоментувала ці припущення. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал M1 music.
Цікаво Ірина Білик отримала неочікуваний подарунок від колишнього чоловіка Нікітіна: "Шляхетний вчинок"
Артистка заявила, що вона немає на меті повертатись.
Я особливо нікуди не йшла, щоб повертатися. Я просто живу своє життя. У мене зараз більше цікавих проєктів, де нема шоубізнесу і якихось суперечок, де є творчість і гастрольний класний графік,
– пояснила Євгенія.
Зокрема, вона розповіла, що зараз співпрацює з музичним проєктом Enigma, де є однією з чотирьох вокалісток.
WEEKEND SHOW: дивіться відео онлайн
Хто така Євгенія Власова?
- Це українська співачка, яка стала відомою у 2000-х роках завдяки пісням "Я – живая река", "Ветер надежды", "О тебе" та іншим.
- З раннього дитинства вона цікавилася музикою, зокрема, співала в хорі "Сонечко", а пізніше навчалася в Київському музичному училищі імені Глієра.
- У 2000 році Євгенія познайомилася з Дмитром Костюком, який став її продюсером, а згодом і чоловіком. У 2004 році в пари народилася донька Ніна, однак шлюб швидко розпався.
- У 2009 році ходили чутки про онкологію Євгенії через зникнення виконавиці зі сцени, проте згодом вона це спростувала.
- Вже у 2016 році артистка оголосила про творчу паузу, а у 2021 році повернулася на телебачення, взявши участь у шоу "Танці з зірками".
- Під час повномасштабної війни Власова певний час жила з мамою та донькою в Чехії, де захопилася духовними практиками й створювала музику для медитацій. Згодом знову повернулася в Україну, запустила власний вокальний курс, а у травні 2024-го представила пісню українською мовою "Любов підкорює".