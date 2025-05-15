Чи буде Україна голосувати у другому півфіналі Євробачення-2025

Днями у швейцарському Базелі відгримів перший півфінал співочого конкурсу. Наприкінці ми дізнались першу десятку країн, які проходять у фінал. У цьому списку були й представники України – гурт Ziferblat. Уже сьогодні, 15 травня, відбудеться другий півфінал, однак не всі зможуть проголосувати.

Відповідно до правил конкурсу, глядачі країн-учасниць можуть голосувати лише під час того прямого етеру, у якому беруть участь їхні представники, пише Show24.

Не пропустіть "Українізація пройшла успішно": представники Швеції на Євробачення-2025 станцювали під Сердючку

Чи голосує Україна у другому півфіналі Євробачення-2025

Отже, для України голосування буде закрито у другому півфіналі. Глядачі зможуть хіба спостерігати за виступами, а от наступні голоси можна буде віддати вже 17 травня під час гранд фіналу.

Нагадаємо, що цього року організатори конкурси надали аж три варіанти, за якими можна проголосувати за свого фаворита.

Офіційний застосунок, який має назву Eurovision Song Contest. Голос можуть віддавати глядачі з країн-учасниць.

Через телефон і SMS . Під час прямого етеру на екрані будуть вказані номери, за якими можна проголосувати за свого фаворита.

На офіційному сайті – www.esc.vote.

А чи знали ви, що якщо перебуваєте за межами України – у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії чи Швейцарії, то можете голосувати під час обох півфіналів.

А для тих глядачів, чиї країни не беруть участі у співочому конкурсі, також є можливість віддати свій голос за фаворита. Спершу відкривається голосування для "решти світу" до початку півфіналів, а потім продовжується на 18 хвилин після виконання останньої пісні. У гранд фіналі можливість голосування для "решти світу" відкриється перед першою піснею та триватиме приблизно 40 хвилин після останнього виступу.