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Show24 Музика Чи буде Україна голосувати у другому півфіналі Євробачення-2025
15 травня, 12:45
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Чи буде Україна голосувати у другому півфіналі Євробачення-2025

Марта Гнат
Основні тези
  • Україна не зможе голосувати у другому півфіналі Євробачення-2025, а лише спостерігатиме за виступами.
  • Голосування українських глядачів буде можливе лише під час гранд фіналу 17 травня.
  • А глядачі, чиї країни не беруть участі, можуть голосувати під час обох півфіналів та гранд фіналу.

Днями у швейцарському Базелі відгримів перший півфінал співочого конкурсу. Наприкінці ми дізнались першу десятку країн, які проходять у фінал. У цьому списку були й представники України – гурт Ziferblat. Уже сьогодні, 15 травня, відбудеться другий півфінал, однак не всі зможуть проголосувати.

Відповідно до правил конкурсу, глядачі країн-учасниць можуть голосувати лише під час того прямого етеру, у якому беруть участь їхні представники, пише Show24.

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Чи голосує Україна у другому півфіналі Євробачення-2025

Отже, для України голосування буде закрито у другому півфіналі. Глядачі зможуть хіба спостерігати за виступами, а от наступні голоси можна буде віддати вже 17 травня під час гранд фіналу.

Нагадаємо, що цього року організатори конкурси надали аж три варіанти, за якими можна проголосувати за свого фаворита.

  • Офіційний застосунок, який має назву Eurovision Song Contest. Голос можуть віддавати глядачі з країн-учасниць.

  • Через телефон і SMS. Під час прямого етеру на екрані будуть вказані номери, за якими можна проголосувати за свого фаворита.

  • На офіційному сайтіwww.esc.vote.

А чи знали ви, що якщо перебуваєте за межами України – у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії чи Швейцарії, то можете голосувати під час обох півфіналів.

А для тих глядачів, чиї країни не беруть участі у співочому конкурсі, також є можливість віддати свій голос за фаворита. Спершу відкривається голосування для "решти світу" до початку півфіналів, а потім продовжується на 18 хвилин після виконання останньої пісні. У гранд фіналі можливість голосування для "решти світу" відкриється перед першою піснею та триватиме приблизно 40 хвилин після останнього виступу. 