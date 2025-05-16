Під гул і свист публіки: представниця Ізраїлю виступила у півфіналі Євробачення-2025
- Юваль Рафаель з'явилась у другому півфіналі Євробачення-2025. Її виступ супроводжувався вигуками незадоволених єврофанів, які були проти участі Ізраїля в конкурсі.
- Пісня Юваль Рафаель New Day Will Rise символізує зцілення та відродження.
У другому півфіналі Євробачення-2025 виступила представниця Ізраїлю – Юваль Рафаель. Участь країни в конкурсі викликала безліч суперечок і критики. Звернення пропалестинських активістів та деяких учасників до Європейської мовної спілки все-таки не дали результатів.
Юваль Рафаель з'явилась на сцені другого півфіналу Євробачення-2025, пише Show 24. На початку її номеру було чутно вигуки незадоволених єврофанів – гул та освистування.
До слова Час обирати фіналістів: текстова трансляція другого півфіналу Євробачення-2025
Співачка чуттєво виконала пісню New Day Will Rise ("Новий день настане"). Це особлива композиція, написана трьома мовами – англійською, французькою та івритом. Вона символічна для країни, адже символізує зцілення й відродження, на який чекають після складного періоду.
Так само й номер Юваль Рафаель передавав надію до світлого майбутнього.
Юваль Рафаель – New Day Will Rise: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, ізраїльська делегація звернулася до поліції через погрози життю представниці країни. Під час представлення Юваль Рафаель на бірюзовому хіднику один з пропалестинських активістів показав жест, ніби перерізає горло.
Що відомо про Юваль Рафаель
- Дівчина мріяла стати співачкою з дитинства – вона захоплювалась соулом, R&B, а ще гуртами Led Zeppelin та Scorpions, співачками Бейонсе й Селін Діон.
- Проте професійну музичну діяльність вона почала лише два роки тому. А вже у 2024 році взяла участь у шоу талантів – та перемогла.
- Юваль Рафаель була на фестивалі Nova в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, коли почався напад ХАМАС. Співачка була однією з тих, кому вдалося вижити.